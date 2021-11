Primera reunió amb la nova directiva de les agrupacions locals de Cáritas Paiporta

Connect on Linked in

El regidor de Benestar Social, Rafa Gadea, i tècnics de l’àrea, es troben amb representants de l’ONG de cara a consolidar els projectes existents i impulsar-ne de nous

La nova junta directiva de les tres agrupacions locals de Cáritas Paiporta (Sant Jordi, La Inmaculada i Sant Ramon) s’han reunit aquest dijous amb el regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública, Rafa Gadea, i amb personal tècnic de l’Àrea.



En la trobada, plantejada com una primera presa de contacte amb les persones responsables de l’ONG a la localitat, s’ha abordat la consolidació dels projectes existents, així com l’ampliació a noves iniciatives de col·laboració entre l’Ajuntament i una de les entitats del tercer sector amb major pes en l’atenció de l’emergència social, com és Cáritas.



Entre aquestes noves iniciatives es troba l’activitat de promoció i suport per a que l’Ingrès Mínim Vital i la Renda Valenciana d’Inclusió arriben a totes aquelles persones que són susceptibles de rebre aquestes rendes d’inclusió social.

En aquest sentit, el regidor de Benestar Social, Rafa Gadea, ha explicat que «la col·laboració amb entitats com Cáritas o Creu Roja és fonamental per a complementar el treball que es realitza des de l’Ajuntament», i ha subratllat com «ha sigut encara més important per a pal·liar els efectes econòmics negatius de la pandèmia».



La Regidoria de Benestar Social va actuar amb rapidesa quan va esclatar la pandèmia, i va avançar la concessió de la subvenció de 2020 al 30 de març d’aquell any, tan sols 15 dies després de la declaració d’estat d’alarma. En total, es varen avançar 46.000 euros en ajudes. Cáritas atén a unes 200 famílies paiportines a través dels seus programes d’assistència a famílies en situació de vulnerabilitat sobre alimentació i higiene, reforç educatiu, higiene infantil o el projecte Llar.



«El treball de Cáritas i de la resta d’entitats del tercer sector és imprescindible per a mantindre la cohesió social a Paiporta i a tot el país, i explorarem noves vies de treball conjunt en assumptes tan fonamentals per al govern local com l’Ingrés Mínim Vital (IMV) i la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI)», on pareix que, d’acord amb informacions del Govern d’Espanya, entitats com Cáritas podran actuar com a mediadores per a acreditar a potencials beneficiaris i beneficiàries d’aquestes rendes, per a millorar la seua extensió en les persones que les necessiten.



Finalment s’ha acordat mantindre una posterior reunió amb tècnics de Serveis Socials i d’Ocupació de l’Ajuntament per tal de donar a conèixer totes els serveis a l’abast que puguen contribuir a la inclusió social de les persones amb necessitats.