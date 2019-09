Prop de 2.000 alumnes ixen de les aules per a reivindicar com volen els carrers de València

Connect on Linked in

Per tercer any consecutiu alumnat de 5é i 6é de Primària ha eixit al carrer per a valorar l’ús de l’espai públic i sensibilitzar-se davant les conductes relacionades amb la mobilitat a la ciutat. En total, prop de 2.000 alumnes de 30 centres escolars (més del doble dels 800 escolars que hi van participar l’any passat) han eixit o eixiran de les seues aules des d’este dimecres fins al divendres, en companyia d’educadors i monitors, per a dur a terme una activitat, emmarcada en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, a través de la qual valoren com desitjarien que fora l’espai públic.



El regidor de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, ha explicat que amb esta activitat es pretenen desenvolupar actituds de tolerància i respecte a la mobilitat de les persones aconseguint una ciutat amable i segura, així com fer reflexionar a l’alumnat del canvi de paradigma de mobilitat que s’està vivint a València al mateix temps que se’ls fa coneixedors de les eines civils amb les quals manifestar el seu desacord i reivindicar els seus propis drets. “Es tracta de conéixer quines són les seues impressions davant el que veuen, com creuen que serien els carrers més segurs i d’acord a les seues necessitats i a les de les seues famílies”, ha destacat, posant en valor la necessitat de veure amb la perspectiva de les i els més xicotets les necessitats de la ciutadania.



L’activitat pràctica, ideada per Francesco Tonucci en el seu projecte “La Ciutat dels Xiquets”, creu fermament en la necessitat de fer un disseny urbà i de mobilitat sense excloure els més joves, atés que, tal com afirma este pedagog, “han de recuperar el seu espai en la via pública, un espai que en els últims anys s’ha vist arrabassat pels vehicles a motor”.

Els centres escolars participants són, entre altres, els CEIP Explorador Andrés, Ballester Fandos, Gaspar Gil Pol, Les Arts, l’Amistat, Sant Pere, Sanchis Guarner, Marenostrum, 9 d’Octubre, Oller, Jesús, Rafael Mateu Cámara, Torrefiel, Liceu Corbí, Santiago Grisolía, Alejandra Soler, Niño Jesús, Jaime Balmes, Giner de los Ríos, Tomás Villanueva o Sant Lluís Gonzaga.