Protecció Civil d’Almussafes presenta la tercera edició de la seua campanya de recollida de joguets per a les famílies necessitades

Les donacions podran realitzar-se els dimecres de 17 a 19 h fins al 23 de desembre en la seu de l’agrupació



L’entitat, que organitza la iniciativa en col·laboració amb la Regidoria de Seguretat Ciutadana, demana que estiguen en bon estat

A un mes de l’arribada del Nadal, l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil d’Almussafes ha llançat la tercera edició de la seua campanya solidària de recollida de joguets per a les famílies necessitats de la localitat.



Fins al pròxim 23 de desembre, les persones interessades a donar joguets en bon estat poden portar-los els dimecres de 17 a 19 h a la seu de l’entitat. En cas que no fóra possible el trasllat fins a aquesta dependència, des de l’associació ofereixen la possibilitat de sol·licitar la recollida en el telèfon 622 47 64 12 perquè siguen les persones voluntàries les que s’encarreguen de passar pel domicili del veïnat col·laborador.



Amb el lema ‘Aquest Nadal regala un somriure’, Protecció Civil continua avant amb una campanya que va nàixer en 2019, any en què la recollida es va dur a terme en la fira d’oci familiar Miraquebé. La proposta es va mantindre en 2020 malgrat la pandèmia i ara anuncien la tercera edició, en la qual novament compten amb el suport de la Regidoria de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament d’Almussafes.