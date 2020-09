Protecció Civil de Torrent es forma en equips de comunicacions i transmissions per a intervindre amb major eficàcia en les emergències

Connect on Linked in

Per a donar la millor atenció possible a la ciutadania en les seues actuacions així com per a intervindre amb la major eficàcia en les emergències, dins del programa anual de formació permanent, els voluntaris i voluntàries de l’Agrupació de Protecció Civil de Torrent han assistit a un curs sobre transmissions i equips de comunicacions impartit pel responsable de l’àrea.



En el curs, els i les participants han sigut instruïts en coneixements teòrics fonamentals sobre radiocomunicacions, equips de transmissions, protocols d’ús de la ràdio i vocabulari a emprar en les comunicacions.