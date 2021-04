Psicòlegs de la Ribera ofereixen consells per a frenar la fatiga pandèmica generada pel coronavirus

Connect on Linked in

Psicòlegs del Departament de Salut de la Ribera aconsellen adaptar activitats que es realitzaven abans de la pandèmia a la nova situació marcada per les restriccions i iniciar altres noves, per a fer front a la fatiga pandèmica derivada de la llarga duració de l’epidèmia de coronavirus.

Segons ha assenyalat Mónica Portillo, psicòloga clínica del Departament de Salut de la Ribera, “el confinament i les restriccions han suposat un canvi dràstic en la nostra manera de viure que, a poc a poc, han anat repercutint en el nostre estat mental general, produint el que es coneix com a fatiga pandèmica, una sensació de desmotivació per a seguir les recomanacions de protecció i prevenció enfront de la malaltia”.

La forma en què la fatiga pandèmica afecta a cada persona, “depén de la seua edat, la seua situació econòmica i social, la seua situació laboral, la seua salut física i la salut mental prèvia que tenia abans de l’inici de la pandèmia”, ha assenyalat Portillo, qui ha destacat que “la situació d’epidèmia s’assembla a una marató, amb la diferència que no l’hem triada, no ens hem preparat per a ella, no sabem quant queda per a acabar i no hi ha ningú que ens aplaudisca i ens anime a continuar”.

Així, algunes de les conseqüències d’esta situació és l’aparició de senyals com a irritabilitat, ansietat, pensaments negatius, desesperació pel futur, descuit d’hàbits saludables, desmotivació, esgotament, tristesa i alteracions del somni, “senyals als quals s’ha de parar atenció per a poder enfrontar-los”, ha destacat Portillo.

“Són senyals que s’intensifiquen davant el desig de reprendre activitats que es realitzaven en el temps previ a la pandèmia i que ens proporcionaven un benestar alt i que ara es veuen alterades per les noves mesures que hem hagut d’adoptar en la nostra vida quotidiana”.

En este sentit, els psicòlegs del Departament de Salut de la Ribera aconsellen iniciar noves activitats i aficions i no abandonar aquelles que ja es tenien abans de la pandèmia, adaptant la seua realització al moment actual.

Segons Mónica Portillo, “existeixen una sèrie d’activitats alternatives a les que s’han realitzat abans de la pandèmia, que poden produir les mateixes conseqüències positives i que col·laboren a beneficiar tant la salut física com la mental, cobrint les necessitats personals, de les més bàsiques a les més complexes. Així, cal deixar de pensar que ja no es pot fer res del que féiem, pensament este ens introdueix en una espiral de gran desmotivació”.

D’esta manera, com a alternatives, els psicòlegs del Departament de Salut de la Ribera proporcionen alguns exemples, com el de realitzar esports en companyia i a l’aire lliure, que siguen de baix impacte, com caminar, per a poder mantindre la distància de seguretat i l’ús de la mascareta, o substituir les reunions en llocs tancats per reunions en terrasses i parcs. “En tots dos casos, el benestar es produeix pel fet de canviar d’ambient i de compartir temps amb altres persones, i a més fer-ho complint amb les mesures de seguretat, la qual cosa fa que disminuïsca l’ansietat davant possibles contagis”, ha assenyalat Portillo.

Junt amb això, els experts destaquen que es reprenguen activitats com conversar amb convivents i compartir temps amb ells, recuperar trobades amb amics, utilitzant mitjans telemàtics i iniciar aficions com cuinar.

Segons conclou Portillo, “augmentar el benestar en el dia a dia, incrementa la motivació i ajuda a seguir les prescripcions per a evitar el contagi i la malaltia en nosaltres mateixos i en el nostre entorn”.