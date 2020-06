PSOE d’Alzira: Es compleixen 5 anys de la tornada dels socialistes al Govern Local

Connect on Linked in

Fa cinc anys que els socialistes tornem a governar a l’Ajuntament d’Alzira després d’un llarg període de govern de dretes. Els alzirenys i alzirenyes van apostar per un canvi de força, progressista, que treballara per les persones; pels drets i les llibertats; per una societat més igualitària i respectuosa on totes i tots hi caben. Una ciutat més solidària, on cuidem dels més vulnerables i necessitats, dels menuts i de la gent gran. Una Alzira més viva, que camina cap al futur i que s’adapta als nous temps.



Al llarg d’estos anys on els socialistes estem governant, Alzira ha experimentat un canvi qualitatiu com a model de ciutat. S’ha millorat l’espai adequant-lo a les persones. La conversió en zona de vianants dels carrers Hort dels Frares i Santa Rita, i la nova imatge del carrer Pérez Galdós, on s’ha guanyat espai per als vianants que ha repercutit en millores per al comerç local, facilitant així l’accés a les botigues i la mobilitat. També s’han treballat polítiques sostenibles, amb la creació del nou pla d’arbratge urbà, augmentant així en espais verds per fer d’Alzira una ciutat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. També s’ha dut a terme un bosc urbà.



Les festes de Sant Bernat han tornat a ser referent a nivell comarcal i autonòmic, tornant als grans concerts d’artistes amb renom i recuperant el Camp d’Esports de Venècia per acollir espectacles musicals. S’han aconseguit dues declaracions de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO: les Falles i la Tamborada Local. També la creació del mig any faller i la declaració dels Dossels com a Bé de Rellevància Local.



Amb els socialistes s’ha posat en marxa el servei de La Clau, facilitant la tramitació i millorant les relacions dels alzirenys i alzirenyes amb el consistori. També s’ha millorat les instal·lacions del parc de l’Alquenència, el pulmó de ciutat. Gràcies a les intervencions d’adequació d’este espai natural, s’han celebrat nombrosos esdeveniments com la Biosfira o el Nanofest.



Fa un any d’esta segona legislatura al govern local, un any complicat degut a la crisi sanitària de la COVID 19, però que fins al moment, s’han continuat realitzant millores a la nostra ciutat. Al llarg d’este primer any, els socialistes alzirenys han creat el nou departament de Turisme, una àrea de treball que pretén divulgar i potenciar els aspectes turístics, culturals, patrimonials, tradicionals, festius i d’oci de la nostra ciutat. S’han obert les noves sales de Teodoro Andreu i La Cambra al MUMA.



Quant a Serveis Urbans, s’ha millorat el cementeri municipal amb construcció de la sala d’acomiadament i s’han seguit realitzant campanyes de conscienciació de reciclatge i arreplega de residus. Els alzirenys i alzirenyes ja poden beure aigua de qualitat sense nitrats. Des de Sanitat s’ha seguit amb el tractament contra el mosquit tigre, mosca negra i panderoles. També s’ha continuat amb el projecte Alzira Saludable. Pel que fa a l’àrea d’Esports s’ha potenciat l’esport base en totes les seues disciplines i s’han realitzat iniciatives i proves esportives com la primera carrera de sant Silvestre. S’ha continuat millorant en instal·lacions com l’estadi Luis Suñer o la recuperació del trinquet municipal, fomentant així l’esport autòcton de la pilota valenciana.



Els socialistes seguim treballant per fer d’Alzira una ciutat millor, una ciutat per a totes i tots. Estem en deute amb els alzirenys i alzirenyes que han confiat amb el PSOE d’Alzira. Som conscients de la responsabilitat que tenim com a servidors públics, i gestionarem des del govern perquè els nostres veïns i veïnes tinguen la ciutat que mereixen. Una Alzira que mira cap al futur sense deixar de banda la seua essència com a poble.



Estem orgullosos de treballar a la nostra ciutat, d’entregar-nos diàriament per facilitar el benestar de totes i tots els alzirenys.