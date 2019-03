Puig afirma que la Universitat de València “és un paradigma d’allò que ha de ser la igualtat”

Print This Post

El president ha participat en la visita institucional a la UV realitzada pel ministre de Ciència, Innovació i Universitats

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat aquest dijous que la Universitat de València (UV) constitueix un “paradigma d’allò que ha de ser la igualtat”.

El responsable de la Generalitat ha realitzat aquestes declaracions durant la visita institucional realitzada pel ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, a la UV, que ha comptat amb la presència de la rectora de la institució, Mavi Mestre, acompanyada per les vicerectores Dolores Real i Elena Martínez, la secretària general, Elena Olmos, i la presidenta del Consell Social, Emilia Adán.

Han assistit també la rectora de la Universitat Internacional Menéndez i Pelayo, María Luz Morán; el rector de la Universitat Miguel Hernández, Jesús Tadeo Pastor; la vicerectora de Responsabilitat Social de la Universitat d’Alacant, María José Rodríguez, així com investigadores rellevants com ara Dolors Corella i Teresa Barber.

Puig, en declaracions als mitjans de comunicació, ha destacat el compromís per la igualtat de la UV, si bé ha agregat que en el sistema universitari espanyol existeix encara “una enorme distància” entre el nombre de dones que ocupen càrrecs de resonsabilidad i el d’homes.

“Hi ha més dones estudiant que homes, però els qui dirigeixen són els homes”, ha afegit. Per això, ha demanat que “aquesta manca democràtica” se supere i que no “es done ni un pas arrere”.