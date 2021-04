Puig avança que la Comunitat Valenciana rebrà aquest divendres 120.000 dosi extra de AstraZeneca per a començar a vacunar a les persones de 65 anys la setmana pròxima

Print This Post

La setmana pròxima s’iniciarà la vacunació del grup de 79 anys i finalitzarà la primera fase de la de majors de 80 anys, la qual cosa representa, segons destaca el president, un pas “molt important” en la protecció de les persones més vulnerables



El responsable de la Generalitat ha visitat les instal·lacions de l’hospital Imske de València, especialitzat en traumatologia i rehabilitació

El president de la Generalitat ha anunciat que està previst que la Comunitat Valenciana reba aquest divendres entorn de 120.000 dosi extra de AstraZeneca, que es destinaran a iniciar el procés de vacunació de les persones de 65 anys durant la setmana que ve.

El cap del Consell ha realitzat aquestes declaracions després d’una visita a l’hospital de traumatologia i rehabilitació Imske de València en la qual ha estat acompanyat per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló.

El president ha explicat que la Conselleria de Sanitat finalitzarà la setmana vinent la primera fase de vacunació dels majors de 80 anys i començarà a vacunar a les persones de 79 anys. Puig ha precisat que la farmacèutica Pfizer aportarà per a aqueix període aproximadament 125.000 dosi -s’ha compromés a facilitar aqueixa quantitat setmanalment- i que s’espera comptar també per a la setmana vinent amb entre 30.000 i 40.000 dosi de Moderna.

També s’iniciarà el procés de vacunació amb AstraZeneca de les persones nascudes en 1956 (65 anys), per a, a continuació, prosseguir amb els de 64, i així successivament. Tots dos col·lectius, els de 79 i 65 anys, començaran a partir d’aquest dijous a rebre per missatge de text (SMS) la citació per a acudir als punts de vacunació.

La immunització del grup de 79 anys s’iniciarà després que finalitze la vacunació en primera dosi de les persones majors de 80 anys (un col·lectiu de 286.925 persones). De manera progressiva, s’anirà cridant a les persones de 79 anys, i, progressivament, a les cohorts inferiors.

Simultàniament, es continuarà vacunant en segona dosi de qualsevol de les tres vacunes a aquells grups que els corresponga.

El president, que ha recordat que aquest dijous acaba també la primera fase de la vacunació del personal docent, ha agregat que la finalització, la setmana vinent, de la primera fase de vacunació de majors de 80 anys suposa un pas avant “molt important” per a donar seguretat a les persones més vulnerables.

D’altra banda, el president ha destacat l’aposta per la formació i la investigació de l’hospital Imske, amb el qual s’ha mostrat partidari d’establir “sinergies”.

Puig ha realitzat un recorregut per les instal·lacions de l’hospital, que va obrir les seues portes a la fi de juliol de 2020, i que posseeix 11.000 metres dedicats i?ntegramente a l’aparell locomotor, distribuït en 10 plantes. Compte, entre altres instal·lacions, amb 1.350 metres quadrats per a rehabilitació, una piscina per a hidroterapia, ressonància magnètica de 3 tesles, TAC, 5 quiròfans, 18 habitacions, planta de fisioteràpia, 20 consultes, àrea de docència i sala d’actes.