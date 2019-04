Puig i Zapatero acudeixen a l’acte ‘Sumem per la Igualtat’.

Connect on Linked in

L’acte s’ha celebrat a la Casa de la Cultura de Torrent, a més, han estat presents Ana Barceló, Gabriela Bravo, María Such i María José Salvador.

Torrent ha acollit a la Casa de la Cultura la jornada ‘Sumem per la igualtat’. L’acte ha consistit en una xerrada per la igualtat des de diferents àmbits, com ara el sanitari o judicial. Entre els assistents, ha destacat la presència de Ximo Puig, president de la Generalitat i de l’Expresident del Govern Espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero.

Ha sigut María Such, directora de l’Institut Valencià de la Dona, qui ha donat peu a l’inici de l’acte. Per altra banda, també han participat la consellera d’Habitatge i candidata a les Corts per Castelló, María José Salvador, la consellera de Sanitat i cap de llista a les Corts per Alacant, Ana Barceló, i la consellera de Justícia i candidata a les Corts Valencianes per València, Gabriela Bravo.

Totes elles han parlat des de la seua experiència, punt de vista i des de l’àmbit al qual es dediquen com ara la sanitat, la justícia o l’habitatge.

Ximo i José Luis també han donat la seua opinió sobre diversos temes actuals que els han preguntat abans d’iniciar l’acte com l’alcaldia de Jorge Rodríguez o el debat sobre que la junta electoral no deixe participar a Vox o que l’actual President del Govern sols participe en un.

Un acte la qual l’única finalitat ha sigut la de donar suport a les dones en tots els aspectes.