Punt Multicolor a la piscina d’estiu de Paiporta

L’associació local de joves activistes Joventut Multicolor i la Regidoria d’Igualtat informen a la ciutadania sobre recursos i campanyes de promoció de la diversitat i la inclusió

La nova associació juvenil paiportina Joventut Multicolor i la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta han establert aquest dimarts un ‘Punt Multicolor’ a la piscina d’estiu de la localitat. Membres d’aquesta entitat, en companyia de la tècnica d’igualtat del consistori, han estat al llarg del matí informant en temes d’igualtat i diversitat, de campanyes per a promoure l’equiparació de drets i de recursos en la lluita contra la violència masclista, tant de l’Ajuntament de Paiporta com d’altres institucions, organitzacions i entitats.



Joventut Multicolor és una associació de joves que s’ha gestat recentment a partir de diferents activitats del Centre Jove de Paiporta, que es defineix com un col·lectiu de joves activistes centrats en matèria d’igualtat i inclusió. Amb aquesta finalitat, la seua intenció és portar a terme accions lúdiques i reformatives d’acord amb els seus objectius. Des de la Regidoria d’Igualtat s’ha rebut amb bona predisposició el seu impuls per ajudar a difondre les polítiques locals en favor de la igualtat, la diversitat i la inclusió.



El regidor d’Igualtat, Guillem Montoro, ha explicat que “per al govern de Paiporta suposa una gran satisfacció que sorgisquen aquest tipus d’iniciatives de la societat civil, més encara tractant-se de persones tan joves que poden aportar moltíssim a la lluita per la igualtat”. Montoro els ha encoratjat a que “continuen treballant per una societat més justa i sense discriminacions, perquè elles i ells no són sols el futur, són el present d’una joventut que aconseguirà un món més just”.