Quart de Poblet acull la V jornada d’experiències d’Aprenentatge Servei

Per tercer any consecutiu es convoquen ajudes per als centres i entitats que desenvolupen aquest tipus de projectes de servei a la comunitat



Quart de Poblet va acollir, el dissabte 7 de març, la V jornada d’experiències d’Aprenentatge Servei (ApS) de la Comunitat Valenciana, impulsada pel Grup Territorial ApS de la CV, organitzada pel CEFIRE d’Inclusiva de la CV al costat del CEFIRE de Torrent i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Quart de Poblet.

Sota el lema “Construïm comunitat amb tu”, es va dur a terme una jornada formativa, en la qual es van intercanviar reflexions i experiències relacionades amb l’Aprenentatge Servei dins de la Comunitat Valenciana i a la qual van acudir quasi 140 persones, entre professorat i altres col·lectius interessats a desenvolupar aquest tipus de metodologia que lluita contra la intolerància, el racisme i la injustícia.

La jornada va comptar amb la ponència marc de Vicente Manzano Arrondo, professor titular de la Universitat de Sevilla que, entre altres qüestions, va relatar les seues experiències de treball quant al ApS en els barris de la seua comunitat. A més, durant la segona part de la trobada, que va tindre lloc a Quart Jove, es va realitzar una dinàmica de participació en grups entorn del ApS i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Seguint la línia de treball per l’educació dels i les joves i com a Ciutat Educadora i membre de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores per la ApS, l’Ajuntament de Quart de Poblet aposta per la promoció de la ApS com a metodologia de treball amb joves, convocant per tercer any consecutiu ajudes als centres i entitats que desenvolupen projectes ApS.

Aprenentatge Servei (ApS) és una metodologia educativa que consisteix a aprendre fent un servei a la comunitat. Normalment són iniciatives que es posen en marxa des de l’escola, obrint-se a la comunitat, detectant necessitats i col·laborant amb associacions del barri amb el doble objectiu de millorar la realitat, alhora que l’experiència serveix d’aprenentatge per al grup.