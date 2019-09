Quart de Poblet celebra aquest cap de setmana “Mans al Riu”

Print This Post

¿Vols formar part de Mans al Riu en Quart de Poblet?

Aquest cap de setmana gràcies a la Fundació Limne, Quart de Poblet posa en marxa “Mans al Riu” una iniciativa que pretén mantenir net tot el seu renovat paratge natural al voltant del riu Túria

Una expedició, a la que qualsevol ciutadà interessat es pot apuntar per tal de gaudir d’una jornada que servirà per a netejar i mantenir en la millor de les condicions tota la vora de la part del riu que passa per Quart de Poblet

El punt d’encontre aquest cap de setmana serà el Centre d’Interpretació Medi Ambiental de Quart de Poblet