Quart de Poblet celebra del Dia de l’Orgull LGTBIQ+ preocupada per l’augment del discurs d’odi i de la discriminació a la UE

L’Ajuntament organitza diverses activitats per a reclamar i visibilitzar els drets d’aquest col·lectiu i els edificis públics es visten amb els colors de l’arc de Sant Martí

Quart de Poblet s’ha sumat, un any més, a la celebració del Dia de l’Orgull LGTBIQ+. El manifest, llegit davant les portes de l’Ajuntament per la regidora d’Igualtat, Cristina Mora, ha mostrat la preocupació perquè els informes i la realitat coincideixen a assenyalar que la discriminació, el discurs i els crims d’odi contra les persones LGTBI estan creixent en tota la UE i representen una seriosa amenaça per al respecte dels drets fonamentals



El text, aprovat de manera unànime en la junta de portaveus per tots els partits polítics, destaca el paper dels Governs locals “que ha demostrat, una vegada més, que per a ser eficient i eficaces, s’ha d’adoptar un enfocament basat en la proximitat a la realitat social prioritzant els drets humans i emmarcant qualsevol actuació en els principis d’igualtat i no discriminació, participació, indivisibilitat, apoderament i rendició de comptes”.



Amb motiu d’aquest dia, l’Ajuntament ha penjat la bandera arc de Sant Martí que representa al col·lectiu LGTBI en edificis municipals, un gest simbòlic amb el qual es vol visibilitzar a aquest col·lectiu i mostrar el compromís del municipi en la lluita pels drets de les persones LGTBI. Les banderes romandran en les façanes fins al 6 de juliol.