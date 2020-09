Quart de Poblet celebra la Setmana Europea de la Mobilitat 2020 conscienciant sobre els beneficis del transport sostenible

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Es col·locaran metrominutos, plans sinòptics amb els itineraris segurs del municipi



Entre les activitats que s’han organitzat destaca una Ruta de l’Aigua i un sorteig de dues bicicletes

L’Ajuntament de Quart de Poblet torna a sumar-se a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM), que donarà principi el 16 de setembre, amb l’objectiu de sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania sobre els efectes negatius derivats de l’ús irracional del cotxe en les àrees urbanes. A més, aquesta institució, com en tantes altres ocasions, vol continuar promovent l’ús de mitjans de transport més sostenibles i saludables, com els viatges a peu, la bicicleta o el transport públic

Per a això, s’han organitzat diverses activitats i un concurs, a través del compte de Facebook de l’àrea de Mobilitat, amb el qual es pretén fomentar l’ús de la bicicleta entre els veïns i veïnes de Quart de Poblet. Enguany, a causa de la situació causada per la crisi sanitària, les activitats presencials es redueixen, posant èmfasis en el treball a través de les xarxes socials.

L’avinguda San Onofre romandrà tancada al trànsit des del dimecres 16 fins al dimarts 22 de setembre, jornada en la qual se celebra el Dia Sense Cotxe a nivell europeu. Així, Quart de Poblet ofereix l’ampli espai de la seua avinguda principal a les i els vianants, donant-los prioritat enfront dels vehicles motoritzats.

També hi ha programada una ruta de l’aigua amb la qual els i les assistents coneixeran una xicoteta part del Patrimoni Hidràulic del municipi, al mateix temps que realitzen un recorregut a peu, fomentant-se així la mobilitat sostenible. A causa de la situació actual, l’aforament és reduït, per la qual cosa les persones interessades a realitzar l’activitat han d’inscriure’s com més prompte millor enviant un correu a turisme@quartdepoblet.org o telefonant al 961547597. La ruta estarà dirigida en tot moment i es durà a terme el divendres 18 a les 18.00 hores, partint de l’Ermita San Onofre.

Metrominutos

La importància del caminar en els nous models de mobilitat sostenible de caràcter urbà és fonamental, resultant clau a l’hora de planificar configuracions urbanes amables amb el conjunt dels seus habitants. Per això, en aquesta edició de la SEM prenen rellevància els metrominutos, uns mapes o plans sinòptics que mesuren les distàncies i els temps entre diversos punts del municipi i que indiquen també els principals elements de mobilitat com a estacions, col·legis, centres de salut o barreres arquitectòniques. Aquests mapes es compartiran a través de les xarxes socials de l’Ajuntament i dels panells informatius col·locats en el municipi durant tota la setmana, perquè així tots els veïns i veïnes coneguen els diferents itineraris segurs que poden realitzar-se caminant a Quart de Poblet i els seus voltants.