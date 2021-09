Quart de Poblet celebra la Setmana Europea de la Mobilitat sent un referent en sostenibilitat

Connect on Linked in

El municipi, premiat en diverses ocasions per les seues polítiques mediambientals, té com a meta que la petjada que deixem en herència a les futures generacions no siga de carboni i posa en marxa polítiques pioneres per a reduir la contaminació i conscienciar a la ciutadania.

Quart de Poblet és un referent europeu indiscutible en polítiques de mobilitat sostenible i des de fa anys compta amb una estratègia per a reduir la petjada de Co2. L’Ajuntament ha convertit la cura i la millora pel medi ambient en part de la columna vertebral de la seua gestió. Totes les iniciatives impulsades per les diferents àrees de la institució han de portar sempre el cognom sostenible, ecològic. La mobilitat, la forma en la qual es traslladen els seus veïns i veïnes així com la gent que arriba de fora, és un pilar fonamental que centralitza molts dels projectes.

Una de les iniciatives més eficients, a més de pràctica per a la ciutadania, és la xarxa de huit pàrquings dissuasius al voltant del muncipio S’imaginen viure en un lloc on existisquen 1.500 places d’aparcament gratuïtes per a una població d’al voltant de 25.000 habitants? Ni zona blava ni zona taronja. Per a Quart de Poblet és fonamental que la petjada que deixem en herència a les futures generacions no siga de carboni. Qualsevol persona pot aparcar i anar caminant a la seua casa, al treball o a realitzar qualsevol gestió a peu.

Una de les principals actuacions en aquest sentit és la construcció de l’aparcament Balcó del Túria, que compta amb un pressupost de 2,4 milions d’euros i oferirà 221 places gratuïtes. L’energia prové de plaques fotovoltaiques i la coberta servirà d’àrea d’esplai per als propis vianants, amb un amfiteatre i jocs biosaludables. També servirà com a mirador i accés al parc fluvial del Túria.

Des de l’Ajuntament es promociona l’ús de mitjans de transport alternatius com la bicicleta, posant totes les facilitats per al seu ús. En les pròximes setmanes s’inaugurarà un pàrquing intel·ligent per a aquests vehicles únic en la tota la Comunitat: només es podrà accedir mitjançant una app o un codi secret i estarà vigilat les 24 hores amb càmeres de seguretat. A més, serà gratuït per a la ciutadania i està dissenyat perquè s’integre en el paisatge del municipi.

Quant a infraestructures, un dels principals reptes ha sigut completar el carril bici perquè els veïns i veïnes es desplacen pel municipi. Segons les dades que maneja el consistori, actualment el 56% de la ciutadania es trasllada a peu o amb bicicleta. Així, una de les últimes intervencions en aquesta matèria ha sigut la creació d’un carril bici fins als polígons industrials, separat de la calçada i més segur per a les persones que l’utilitzen. Aquest carril bici també arriba a localitats veïnes com Manises, Aldaia, Mislata i València, on també es pot arribar pel llit del va riure.

D’altra banda, la Corporació sap que els vehicles elèctrics han arribat per a quedar-se i…multiplicar-se. Cada vegada són més les persones que es decideixen per cotxes o motos elèctriques. Brussel·les aposta per canviar els combustibles fòssils contaminants per energies netes. Quart de Poblet també contribueix a fomentar l’ús d’aquests vehicles i ha instal·lat un punt de càrrega als quals se sumaran uns altres pròximament, per a contrarestar les reticències a adquirir un vehicle elèctric, ja que un de les majors frens a aquesta operació és que no hi ha un xarxa de centres de càrrega que permeta viatjar sense por de quedar-se tirat per no tindre un lloc on recarregar-los.

Respecte a les polítiques fiscals, el consistori arriba fins al màxim permés per la Llei d’Hisendes locals i bonifica l’impost de vehicles de tracció mecànica fins al 75%.

L’Ajuntament també ha adoptat altres accions específiques com, per exemple, anul·lar els semàfors de les principals vies donant prioritat als vianants a l’hora de creuar. De la mateixa manera, també s’han instal·lat en el municipi “radars pedagògics” la funció dels quals no és multar sinó informar de la velocitat a la qual se circula. Les dades extretes d’aquests radars han oferit un resultat molt positiu: en els últims mesos la velocitat s’ha reduït entre un 30% i un 10%, depenent dels carrers. D’aqueixa forma, l’objectiu que no se circule a més de 30 km per hora en tot el nucli urbà s’està complint.

Els sensors d’aparcament són molt útils per a trobar lloc sense necessitat d’estar donant voltes al municipi estalviant temps i emissions de Co2. Pròximament s’activarà una app perquè es puguen localitzar des de dispositius mòbils quines places hi ha lliures.

Enguany es llança la segona edició del Metrominuto on es mostra en els panells digitals d’informació municipal i en xarxes socials, quant es tarda a acudir a peu d’un punt a un altre del municipi. La primera edició va tindre una gran repercussió perquè els veïns i les veïnes es van adonar que tardaven bastant menys del que es pensaven a desplaçar-se pel municipi a peu.

Són diversos els guardons rebuts pel Consistori, entre ells, l’atorgat en la III i IV Edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat organitzat cada any per la Conselleria de Política territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Entre altres aspectes es reconeix la labor de Quart de Poblet en la millora dels seus polígons amb la incorporació de carrils bicis que connecten l’àrea industrial amb el centre urbà, on la seguretat viària i el disseny paisatgístic del front industrial són els focus d’atenció permanent. Així mateix, el Govern central ha atorgat en dues ocasions els premis a la Setmana Espanyola de la Mobilitat Sostenible a l’Ajuntament per la labor desenvolupada en aquesta àrea.

Brussel·les també ha pujat al podíum a Quart de Poblet. En 2021 va quedar entre els tres finalistes del premi Seguretat Viària Urbana superant a grans capitals de tota la Unió Europea. Finalment el guardó se’l va emportar Bilbao.