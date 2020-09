Quart de Poblet combat la violència de gènere a través de la creativitat audiovisual

Print This Post

L’Ajuntament organitza el XII Concurs Curts per a Mòbil dirigit a joves d’entre 12 i 18 anys



Una de les principals xacres que enfronta la societat actual és la violència contra les dones, una lluita que l’Ajuntament de Quart de Poblet porta anys encapçalant, posant especial atenció al desenvolupament de campanyes de visibilització, conscienciació i formació.

Així, amb motiu de la commemoració del 25N, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones, el Consistori, a través de l’àrea d’Igualtat, ha convocat la XII edició del Concurs de Curts per a Mòbil “Mobilitza’t per la Igualtat”, dirigit a joves de Quart de Poblet d’entre 12 i 18 anys.

Els treballs, que poden realitzar-se de manera individual o en grup, han de tractar temàtiques socials relacionades amb la discriminació de la dona i la seua lluita per una igualtat efectiva i real, mostrant qüestions com les relacions de parella, la no discriminació cap a les diferents orientacions sexuals o la violència masclista.

Cada curt ha de gravar-se en format digital amb una grandària en pantalla mínim de 320×240 píxels i una duració d’entre 30 segones i 3 minuts. El termini de presentació finalitzarà el 14 d’octubre a les 14 hores i les inscripcions podran realitzar-se en els centres escolars o a la Casa de la dona, situada al carrer Blasco Ibáñez, 23, presentant sempre el formulari adjunt i l’autorització de la família.

Les bases completes poden consultar-se en https://dona.quartdepoblet.es/.