Quart de Poblet congela els impostos i taxes per dotze anys consecutius

L’ajuntament, que ha sigut premiat per les seues bonificacions a la instal·lació d’energies alternatives per a l’autoconsum, ha aprovat les noves ordenances fiscals

El ple de l’Ajuntament de Quart de Poblet ha aprovat les Ordenances Fiscals de l’exercici 2022. Per dotze anys consecutius l’equip de Govern municipal ha presentat un projecte en el qual es congelen els impostos i les taxes per a alleujar la pressió fiscal a les famílies quarteras.

La gestió econòmica ha permés aquesta mesura sense modificar la inversió. Més encara, és un dels pobles espanyols que major pressupost destina per habitant. En concret, més de mil euros per cada veí i veïna. Entre altres punts, el ple també va aprovar per unanimitat la devolució de les quotes als titulars de guals afectats per les obres públiques durant l’exercici 2021.

I, de manera paral·lela, ha aconseguit liquidar tot el seu deute financer. L’Ajuntament de la localitat és un dels pocs municipis d’Espanya de més de 20.000 persones que no deu un cèntim als bancs.

És a dir, Quart de Poblet té congelades les taxes des de fa dotze anys. Malgrat això, aconsegueix estar al capdavant quant a inversió per habitant. I, per si no fos prou, el seu deute és zero.

A més, la localitat de l’Horta Sud està en el rànquing dels municipis valencians que més fomenten la sostenibilitat. Aquesta mateixa setmana la conselleria d’Habitatge i l’Associació Valenciana d’Empreses del Sector de l’Energia (AVAESEN) ha premiat a Quart de Poblet per fomentar la sostenibilitat. Entre altres aspectes han tingut en compte la instal·lació d’energies renovables en edificis municipals, la bonificació d’impostos i les iniciatives per a conscienciar a la ciutadania de la importància de cuidar el Planeta.

Al costat de Quart de Poblet hi ha només deu premiats més en tota la Comunitat. El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, i el president de l’Associació Valenciana d’Empreses del Sector de l’Energia (AVAESEN), Marcos J. Lacruz han entregat al regidor d’Hisenda, Bartolomé Nofuentes, el segell “El meu Sol”, que és el distintiu atorgat per fomentar les política contra el canvi climàtic.