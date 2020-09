Quart de Poblet inaugura el Festival Q-Art 2020 amb els premis del XLIX Concurs d’Arts Plàstiques

Print This Post

El Espai de Creació Jove acollirà des del 20 de setembre la instal·lació artística “Illes de l’apropiació en el quotidià”

Malgrat la complexa situació que s’està vivint a causa de la pandèmia global, la Cultura no es deté a Quart de Poblet. Un any més, l’Ajuntament ha organitzat el seu Festival Q-Art, que va arrancar el 5 de setembre amb la inauguració de l’exposició i el lliurament de premis del XLIX Concurs d’Arts Plàstiques, organitzat al costat de l’Associació d’Amics de les Arts Plàstiques del municipi.

A la inauguració, presidida per l’alcaldessa, Carmen Martínez, i la regidora de Cultura, Cristina Mora, enguany tan sols van assistir les persones les obres de les quals estaven seleccionades, a causa de les limitacions d’aforament per les noves mesures de seguretat. Si bé, els veïns i veïnes podran visitar i gaudir de l’exposició, composta per les obres guanyadors i altres 26 seleccionades fins al 30 de setembre a la Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura de 9.30 a 13.00 i de 17.00 a 20 hores.

En aquesta edició, a la qual s’han presentat un total de 59 obres en les tres categories, els guanyadors han sigut l’equip BYE, format per Borja Moreno Farinós i Esteban Ferrer, en la categoria de Gravat; Alexis Hernández Díaz per la seua obra “El rapte de Persèfone” en la secció Pintura; i, en Escultura, Miguel Manuel Hernández Aguelo per “Territoris”.

El jurat ha estat compost per la vicedegana de Cultura de la Facultat de Belles arts de la UPV, Laura Silvestre García; José Luis Giner Borrull, comissari i crític d’art; Isabel Arcas Garrigot, perita artística, en representació de l’associació Amics de les Arts Plàstiques; i la regidora de Cultura, Cristina Mora.

El Festival continuarà el 18 de setembre amb el 7é Premi de Creació Artística Contemporània. La instal·lació artística “Illes de l’apropiació en el quotidià”, del grup BYE, podrà visitar-se en el Espai de Creació Jove des del 20 de setembre.

L’endemà passat, els carrers del municipi s’ompliran de color amb el 5é Concurs de Pintura a l’aire lliure i el 7é Concurs d’Art Urbà, en el qual Jacobo Eid, Alba Silla Tronchoni, LaNenaWapaWapa i Detripas Aerosol executaran les seues obres.