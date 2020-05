Quart de Poblet lliurament mig centenar de dispositius tecnològics a l’alumnat durant la crisi sanitària

Print This Post

La pandèmia global ens està obligant a assumir molts canvis en els costums i activitats diàries i, un dels sectors que més ha viscut aquesta transformació ha sigut, sens dubte, l’educatiu.

Amb la implantació de l’activitat lectiva de manera online, les institucions públiques han hagut de fer front a un nou repte: atendre l’apagada tecnològica que algunes famílies encara viuen, identificant les diverses situacions que es donen en cada llar, on no sempre es compta amb dispositius apropiats, i buscar-los solució.

Per això, i per a assegurar que en totes les famílies es cobreixen les necessitats bàsiques de suport a l’escolarització, l’Ajuntament de Quart de Poblet, en coordinació amb els centres escolars, ha entregat mig centenar de terminals a l’alumnat.

Amb mesura es pretén arribar a aquelles famílies que van quedar fora del programa de tauletes digitals amb connexió a internet posada en marxa per la Generalitat Valenciana i que a Quart de Poblet ha beneficiat a 42 llars.

La distribució s’ha realitzat seguint les directrius dels centres, els millors coneixedors de les situacions familiars dels seus alumnes i alumnes, prioritzant als últims nivells de l’educació, on resulta més necessari l’ús d’aquests dispositius. Així, s’han cobert les necessitats de Batxillerat, ESO i l’últim cicle de Primària.

Amb aquesta finalitat, el Consistori ha adquirit recentment 20 tauletes, que s’han sumat als 30 portàtils aportats pel Centre de Tecnologia de la Informació i les Comunicacions de les Nacions Unides a València (UNICTF). Tots ells compten amb connexió a internet, que serà gratuïta per a les famílies.

Des de l’Ajuntament s’està treballant intensament per a atendre aquells col·lectius més vulnerables, que estan patint especialment les conseqüències de la pandèmia. Una de les seues prioritats està sent assegurar que els xiquets, xiquetes i adolescents poden continuar amb la major normalitat possible els seus estudis.

Matriculacions

El Consistori ha llançat una campanya informativa dirigida a les famílies sobre com obtindre el certificat digital, anticipant-se al procés de matriculació que haurà de realitzar-se de manera online per al pròxim curs. Es tracta d’una gestió que resultarà imprescindible per a poder dur a terme el tràmit de matriculació. Una vegada la Conselleria d’Educació trasllade les instruccions del procés d’admissió, l’Ajuntament l’anunciarà a través dels canals oficials.