Quart de Poblet promou el vincle familiar amb el taller “Ajuda al teu fill o filla a voler-se”

Connect on Linked in

L’Ajuntament organitza diverses jornades de les “Escoles de Famílies”, obertes a tota la ciutadania *cluso a persones no residents en el municipi i que es realitzaran de manera en línia, gratuïta i presencial. La primera serà dimecres que ve 19 de maig i està enfocada a identificar i entendre l’estat emocional dels fills per a poder ajudar-los.

L’Ajuntament de Quart de Poblet organitza aquest dimecres el taller “Ajuda al teu fill o filla a voler-se” per a descobrir i entendre el seu estat emocional i així poder ajudar-los. El coronavirus està afectant la salut mental de moltes persones, però cal prestar especial atenció a la joventut i als més xicotets i xicotetes de la casa, ja que, segons estudis recents, el 55% ha tingut canvis negatius en el seu estat emocional.

L’estrés i l’ansietat encapçalen el rànquing, seguits de la por, la tristesa, l’angoixa, la preocupació, l’avorriment i l’aïllament.

És un fet reconegut per tota la societat el bé que les persones més xicotetes de la casa estaven gestionant el confinament. No obstant això, ara està aflorant la tensió acumulada durant tants mesos.

En diversos estudis realitzats per la Fundació ANAR d’Ajuda a xiquets i adolescents, s’ha observat que una de les conseqüències principals de la Covid-19 ha sigut l’augment d’estats emocionals desagradables en els xiquets i xiquetes, com a tristesa davant la pèrdua d’un ser estimat o por o preocupació davant un possible contagi, entre altres aspectes. És molt important, en aquests moments, parlar amb ells i elles de les seues preocupacions i, també, de com ens sentim les persones adultes, transmetent-los que totes les emocions són valuoses i totes tenen un significat. A més, *ANAR també assenyala que els intents de suïcidi han sigut un dels problemes que més s’ha incrementat entre els i les menors durant el confinament. Les xifres són preocupants. S’ha passat d’un 1,9%, de mitjana en l’últim any, a un 8% de mitjana durant l’últim mes.

Els fills i filles identifiquen a la seua família com a punt de referència i aquests tallers ajuden a acostar-se a ells i a comprendre’ls.

El dimecres 19 de maig, la “Escola de Famílies” organitza un nou taller en el qual s’ensenyarà la forma més adequada de resoldre conflictes en la llar. Per a poder inscriure’s en qualsevol dels dos tallers només cal seguir el següent enllaç i inscriure’s: https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlse3_x9yg0iiktplam6w36kopowbzo-qfdd_fifzfctlcegufw/viewform