Quart de Poblet reprén el Taller de Teatre Municipal

La regidoria de Cultura organitza aquesta activitat gratuïta des de fa trenta anys

Quart de Poblet ha représ el Taller de Teatre Municipal, un referent cultural en el municipi. Fa més de trenta anys que la regidoria de Cultura organitza aquesta activitat que arriba a tota la ciutadania, des dels més xicotets fins a les persones més majors.

Enguany s’han posat en marxa dos grups infantils, un grup per a joves i adolescents, que tenen entre 13 i 17 anys, i dos grups per a persones adultes. Un d’ells està format per als qui s’inicien en el món de la interpretació mentre que l’altre l’integraran els qui ja tenen experiència damunt d’un escenari. També hi ha un grup inclusiu destinat a persones de qualsevol edat i condició.

Tots els alumnes tenen moltes ganes i il·lusió de reprendre les classes presencials després de l’aturada obligada per la pandèmia, el primer en els seus trenta anys d’història. El Taller de Teatre Municipal és totalment gratuït ja que l’Ajuntament es fa càrrec de totes les despeses. L’únic requisit és que les persones inscrites es comprometen a assistir a les classes.

A causa de la pandèmia, s’han reduït les ràtios i reforçat els protocols de seguretat i higiene. #CulturaSegura també en el teatre.

Els cursos finalitzaran al juny, i al setembre es tornarà a obrir el termini d’inscripcions.

El taller de teatre ha iniciat una nova etapa amb un equip docent renovat. Arantxa Cerrillo, Carmen Golfe, Alejandra Garrido i María Andrés donaran un nou impuls a l’escola de Teatre perquè continue sent un referent a la Comunitat Valenciana.

Per una altra, s’estan donant els últims retocs a la Campanya Anem al Teatre, organitzada per diverses localitats de València. Està previst que comence el 4 de maig i està dirigit a tots els alumnes de primària de Quart de Poblet.

Les activitats d’aquesta campanya també són a cost zero per a les famílies.