Quart de Poblet se suma al programa “reaCtivem” amb l’espectacle de dansa On Existeix el Cor

L’Ajuntament de Quart de Poblet, en la seua forta aposta per la defensa i promoció de la cultura, s’ha sumat al programa “reaCtivem” del Institut Valencià de Cultura, una iniciativa que busca incentivar la programació d’activitats escèniques, musicals i audiovisuals en tot el territori valencià. Així, Quart de Poblet gaudirà de l’espectacle de dansa “On Existeix el Cor”, de la companyia valenciana Cuinant Dansa.



La peça, que té una duració de 25 minuts, està creada i interpretada per Miguel Tornero i Henar Fuentetaja i utilitza les rimes del poeta Gerardo Diego i la música de Marin Marais, Sainte-Colome, Monteverdi i Purcell per a transformar la poesia en moviment.



L’actuació, apta per a tots els públics, tindrà lloc el dissabte 25 de juliol a les 20.30 hores en la pista esportiva al costat de la Biblioteca Municipal Enric Valor. L’Ajuntament, donada l’actual situació, continua treballant per una cultura segura, per la qual cosa se seguiran les mesures d’higiene i seguretat en tot moment i l’ús de màscara serà obligatori per a tot el públic.



Gràcies a la iniciativa “reaCtivem” s’han programat, simultàniament, diversos espectacles de dansa, teatre i circ al carrer durant el cap de setmana del 23 al 26 de juliol amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania sobre la impor