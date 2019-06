Ramón Mari nomenat alcalde d’Albal després de la Constitució del AyuntamientoYoutube Ajuntament de Torrent.

Print This Post

Albal, 15 de juny de 2019.- Albal ha constituït el seu Ajuntament aquest matí que li ha donat la alcaldia al socialista Ramón Marí amb deu vots, huit del PSPV-PSOE i dos més que sumen els seus socis de govern: David Ramón de Compromís i José Arias d’Unides-Podemos. L’acte s’ha celebrat a la Casa de Cultura per a acollir a les més de 200 persones que han presenciat la sessió constitutiva del nou consistori.

Des de hui, Ramón Mari presidirà la seua cinquena legislatura després de 16 anys de govern en el municipi de l’Horta Sud. En el seu discurs d’investidura ha destacat que l’acord aconseguit permetrà continuar avançant en progrés i benestar per a la ciutadania posant en valor la transformació del poble, els seus comptes sanejats i les seues polítiques en matèria de benetar social. Marí ha anuncia grans projectes com la consecució del tren per a Albal, un segon institut, l’exigència d’un nou Centre de Salut o la lluita contra la violència de gènere, el respecte amb el medi ambient i el foment de la participació ciutadana, la cultura, l’esport i vetlar pels joves i la neteja viària.

Ramón Marí, alcalde d’Albal

En les seues paraules ha exigit respecte als seus adversaris polítics sense personalitzar en cap partit però ha advertit que aquesta lesgislatura serà intolerant amb les mentides i atacs personals. “El civisme, la tolerància i la convivència pacífica dins de la institució marcaran el nostre full de ruta, respectant la fiscalització però reprovant a aquells que no siguen capaces de ser responsables i d’exercir amb ètica democràtica”. L’alcalde Albal ha destacat que se sent orgullós de poder presidir el seu poble “per quatre anys més”, emfatitzant que ho farà fins a esgotar la legislatura.

El seu portaveu, Maria José Hernández Vila (PSPV) ha coincidit que la transparència, la proximitat i la responsabilitat continuaran sent els eixos del nou govern continuista després de 16 anys de govern.

Per part seua, José Arias i David Ramón que han possibilitat la *eleccción de Ramón Marí com a alcalde consideren que el *tripartido, “és un encert perquè creiem un govern fort, *progesista i plural”. El portaveu de Compromís que repeteix govern amb Ramón Marí ha assegurat que continuarà vetlant per la cultura, el patrimoni, la llengua, la participació i els drets de la *ciudadania. El nou soci, José Arias, ha anunciat que es farà càrrec de les àrees de Promoció Econòmica i Sostenibilitat i ha destacat que el Pacte del Botánic tinga contunuitat a Albal, “amb els mateixos actors”.

El popular, José Miguel Ferris, que s’ha presentat com el partit de la real alternativa, “una formació de centre, moderat que realitzarà una oposició vehement però responsable”.

La portaveu de Avant Albal, Maria José Hernández Ferrer, ha començat les seues paraules criticant la figura de Ramón Marí del qual ha dit, “es troba en les seues hores més baixes, electoralment parlant”. En el seu discurs s’ha escoltat un rotund “no hi haurà pau per als malvats”.

Rafael Rodríguez ha criticat el pacte de govern, “perquè perdem el tren de la concòrdia”, ha dit i s’ha congratulat per mantindre’s en la corporació després de les eleccions del passat 26 de maig.

La corporació d’Albal té 17 membres



El nou Ajutament d’Albal comptarà amb 17 membres en la seua corporació. Estarà presidit pel socialista Ramón Marí al costat de set regidors als quals suma dos edils més, el portaveu de Compromís David Ramón i el d’Unides-Podemos, José Arias, amb els qui ha format govern tripartit, a través d’un pacte signat la setmana passada. En l’oposició, el PP liderat per José Miguel Ferris compta amb quatre regidors, dos més Avant amb Maria José Hernández Ferrer i l’únic edil que ha aconseguit Ciutadans, Rafael Rodríguez.

Nova Corporació Municipal