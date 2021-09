Rastell Solidari organitzat per la Confraria de la Santíssima Creu d’Alaquàs

Connect on Linked in

El tradicional Rastell romandrà obert fins el 4 de setembre de 18 a 19:30 hores als locals parroquials i per al seu accés és necessari respectar totes les mesures de seguretat sanitàries

El passat dilluns 30 d’agost es va obrir al públic el tradicional Rastell Solidari organitzat per la Confraria de la Santíssima Creu, una iniciativa posada en marxa per tal de recaptar fons per a Càrites Parroquial. Van estar presents l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora de Benetar Social, Elena Solís i la Regidora de Festes, Sandra Conde i les i els representants de la Confraria de la Santíssima Creu.

Enguany cobren especial rellevància els articles de confecció textil com mantells decorats, mandils o bosses per a la compra confeccionats durant la pandèmia per les persones que de manera habitual col·laboren. Es pot aconseguir també altres productes com fonts de vidre, quadres, caixes artesanals i roba així com altres articles donats per les confraries i les veïnes i els veïns del barri de manera solidària com material escolar, joguets i llibres entre altres.

Cal recordar també que totes les persones que vulguen col·laborar amb l’Ofrena d’Aliments que organitza la Confraria de la Santíssima Creu poden dirigir-se a la parròquia fins al 3 de setembre de 10:30 a 12:30 i de 18:30 a 19.30 hores. La Missa tradicional en honor a la Santíssima Creu se celebrará el dia 5 de setembre a les 19:30 hores.