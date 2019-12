Raúl Alzallu guanya la categoria regna del Concurs de Trompeta de Benimodo

Connect on Linked in

Raúl Alzallu Soria, de Pozo Cañada (localitat de Albacete) ha resultat el guanyador absolut del Concurs de Trompeta per a Joves Intèrprets “Valeriano Machí Esparza”, que visqué este cap de setmana a Benimodo la seua desena edició. Alzallu s’imposà en la categoria regna d’un certamen que reunix cada any a alguns dels millors músics joves del panorama espanyol. En segona posició restà Pablo Zarco Villegas, de Mota del Cuervo (Conca), mentre el tercer lloc el compartiren Juan Linares Almagro de Madrid y Adrián Pastor Cebrián de Paterna. L’ajuntament se centrà enguany en la trompeta i entre els participants es crearen tres grups o categories segons la formació dels músics. Entre els participants que estan cursant tercer o quart de l’ensenyament superior es repartiren 400 euros i una trompeta Stomvi per al primer classificat, 250 per al segon i 100 per al tercer.

Per part seua, per a la Categoria B (dels estudiants de primer o segon de l’ensenyament superior) s’han previst uns premis de 350 euros i un Upsound (un sistema per a assajar) per al primer, 200 per al segon i 75 per al tercer. Finalitzà primer en la Segona Categoria Francesc Tello Pascual, de Guadassuar, i fou segon Aarón Ibor Ferrando de Cullera.

Finalment, entre els estudiants de cinqué i sisé de l’ensenyament professional s’entregaran 300 euros i un Upmute al primer, 150 al segon i 50 al tercer. Acabà primer Pablo Llorens Franco, de Godelleta, segon Mario Aguilar Quero, de San Antonio de Benagéver, i tercera (en un premi compartit) Laura Barberà Espí de Benimodo i Andreu García Torres de Guadassuar.

El guanyador de la Categoria A tindrà com a premi especial la participació com a solista en un concert de la Banda de la Societat Unió Musical de Benimodo, a la primavera.

Les jornades musicals duen el nom i per tant homenatgen, any a any, a Valeriano Machí Esparza, un extraordinari trompetista de Benimodo que molt jove va obtindre plaça a la Banda Municipal de Sevilla. Virtuós de la trompeta, dominava l’instrument amb una immillorable tècnica i un excel·lent so. Desgraciadament, tornant de Sevilla per a casar-se a la setmana següent va patir un accident que li va costar la vida a ell a l’instant i deixa en coma a la novia, morint també després.