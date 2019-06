Recapten fons per a pagar desdejunis en col·legis d’Hondures a Torrent

Connect on Linked in

La parròquia de l’Asunción va recaptar aquest cap de setmana més de 1.700 euros per a col·laborar en el repartiment de desdejunis per a escolars en diversos col·legis de Tegucigalpa (Hondures) al costat de la ong ACOES. El Grup Missió de la parròquia va organitzar diumenge passat un Got Talent II, amb format de concurs televisiu, en el qual diversos participants van oferir actuacions de tota mena, des del ballet fins al cant.

L’Ajuntament de Torrent i l’empresa municipal Idea’t van col·laborar amb la celebració de la gala donant premis i vals per a comprar en comerços de Torrent, que van ser sortejats al final de l’acte, que va comptar també amb la presència del regidor de Festes en funcions, José Antonio Castillejo. A més, en aquesta segona edició del Got Talent van participar com a jurat, entre altres, la presentadora i comunicadora Chus Lacort i el cantant Raúl Ogalla, que també va interpretar una cançó.