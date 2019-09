Print This Post

La llei pressiona als farmacèutics a demanar de forma obligatòria recepta als clients per despatxar medicaments com ara Ibuprofén i Paracetamol

Un abús continuat i un ús descontrolat d’aquest tipus de medicació, ha portat a les institucions a determinar aquesta imposició, que prohibeix la venda del medicament sense recepta medica

Per part del sector farmacèutic, lamenta que els centres del salut sofrisquen una saturació per l’alta demanda de receptes per part de la ciutadania