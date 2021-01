Reclam Editorial recupera al geni rere “Paquito el Chocolatero”, Gustavo Pascual Falcó

Jordi Raül Verdú (Alcoi, 1960) ha volgut combatre la injustícia que no es conega el compositor rere de “Paquito el Chocolatero”, el pasdoble més interpretat del món. Amb un llibre que apropa el compositor Gustavo Pascual Falcó als més joves, “Paquito el Chocolatero. Un himne a la vida” (títol de l’obra) està il·lustrat per alumnes de l’Institut La Foia d’Ibi (recopilat per la professora María Belda) i publicat pel segell riberenc Reclam Editorial. Nascut a Cocentaina el 15 de maig de 1909, el compositor va patir una vida de sofriment per les dolències al ronyó, que li costaren la vida quan sols tenia trenta-sis anys, el 17 d’abril de 1946, per una afecció renal. No va conèixer l’èxit de la seua obra més famosa, que havia dedicat en 1937 al seu cunyat, Francisco Pérez Molina, de malnom “El Chocolatero” a causa de l’ofici familiar, xocolaters.

Segons l’autor de la publicació: “És un himne a l’alegria i, sobretot, a la vida. És la joia més apreciada del seu abundant llegat, que l’ha immortalitzat en el temps i li ha donat fama internacional, malgrat que ell no la va conéixer. La magnífica voluntat de Reclam Editorial per recuperar el patrimoni local i comarcal ha permés dirigir este volum als més joves perquè Gustavo va morir fa ja molts anys i encara que tots i totes hem ballat Paquito el Chocolatero, són pocs els que saben qui està darrere d’eixa composició”.

Per a l’elaboració del llibre, Jordi Raül ha mantingut entrevistes amb familiars del compositor, sobretot amb la filla, i s’ha nodrit de diferents estudis acadèmics. “Va ser un geni però, a més, una persona molt treballadora i vitalista. Ell haguera volgut estudiar fora però la família no el deixà pels problemes de salut. No sé fins on haguera pogut arribar perquè tenia unes facultats innates meravelloses. Gustavo va viure per la música però no de la música. Per la seua malaltia tenia temps a casa i escoltava música a la ràdio i la transcrivia. Per a ell era un joc. Compondre li donà vida”, argumenta l’autor del llibre, qui destaca que Gustavo Pascual va crear tres obres que no tenien nom. Les preparava per a les festes de Moros i Cristians. Apreciava molt el seu cunyat i una vegada el va convocar i li va donar a elegir entre una de les tres. Com que Paco Pérez sabia de música perquè tocava el tabalet, va seleccionar la més alegre. Gustavo li posà el seu nom, Paquito el Chocolatero. Hui és un èxit internacional. Cantants de caire mundial l’han versionat i apareix a diferents pel·lícules. És típica en les festes valencianes i inclús s’escolta sovint a les graderies de competicions esportives. La composició original no té lletra.

A Gustavo Pascual Falcó se li atribueix inclús la formació actual de les bandes en cercavila amb la part rítmica davant, acompanyament i melodia a continuació i els instruments de contratemps tancant. Així ho va percebre per interpretar la seua composició “Buscant un Bort” que es va presentar en 1945.

L’autor de la publicació, Jordi Raül Verdú, és mestre i contacontes i ha exercit la seua professió a Madrid, els EUA, el Principat d’Andorra i a la seua terra. Ha publicat dues-centes rondalles, arreplegades al llarg dels últims trenta anys en una quarantena de localitats i huit comarques del meridional valencià. És autor d’una huitantena de llibres de literatura infantil i en l’actualitat està adaptant totes les rondalles d’Enric Valor. L’any 2010, el periòdic “Ciudad” li atorgà el premi CAM Medi Ambient, el 2017 guanyà el premi Bernat Capó de Difusió de la Cultura Popular i l’any 2019 el Consell de Cultura i l’Ajuntament d’Alcoi li concediren el Premi 9 d’Octubre.