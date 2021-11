Recta final per a l’elaboració del Pla Urbà d’Actuació Municipal d’Almussafes

El passat dijous 11 de novembre es van celebrar dues noves reunions per a avançar en la seua redacció



El document servirà com a guia per al desenvolupament de les polítiques relacionades amb l’Agenda 2030



L’establiment dels objectius continguts en el text s’està realitzant a través d’un procés de participació ciutadana

L’Ajuntament d’Almussafes està ultimant la redacció del seu Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM), on apareixeran els àmbits en els quals es considera necessari realitzar millores per a complir amb els objectius de l’Agenda 2030, l’acord mundial per a fer front als reptes del futur. Les sessions participatives continuen succeint-se a bon ritme per a aconseguir tindre-l a punt a la fi d’any, termini màxim establit per la Diputació de València, institució que finança el seu cost. La primera tinenta d’Alcaldia, Davinia Calatayud, considera que “s’està fent un treball fantàstic en el qual estan aflorant temes que a vegades són difícils de detectar. No hi ha res millor per a conéixer la realitat d’un lloc determinat que asseure’s tranquil·lament a reflexionar amb les persones que dia a dia viuen, treballen i es relacionen en eixe espai”.



L’elaboració del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Almussafes, el document en el qual es concretarà com aplicar a la realitat del municipi els objectius de l’Agenda 2030, està quasi finalitzada. El passat dijous 11 de novembre es van dur a terme dues noves sessions per a avançar en la seua redacció, una amb l’equip tècnic i una altra amb les associacions. En la reunió de l’equip tècnic, es van exposar i van explicar els diferents objectius, línies estratègiques i accions del projecte. Així mateix, les persones assistents van dividir els diferents reptes segons la seua prioritat, la seua dificultat d’aplicació i el seu pressupost. Finalment, també es van suggerir noves accions o actuacions.



“S’està fent un treball fantàstic en el qual estan aflorant temes que a vegades són difícils de detectar. No hi ha res millor per a conéixer la realitat d’un lloc determinat que asseure’s tranquil·lament a reflexionar amb les persones que dia a dia viuen, treballen i es relacionen en eixe espai”, assenyala la primera tinenta d’Alcaldia, Davinia Calatayud. “El sistema de la participació ciutadana ens ajuda a posar en marxa programes que resolen d’una manera més encertada els problemes i necessitats de la ciutadania, per això l’utilitzem amb bastant freqüència. Encara que no sempre eixa consulta es realitze d’una manera formal, estem permanentment a l’escolta”, assegura l’edil.



La següent fase del projecte, finançat íntegrament per la Diputació de València amb 11.918,50 euros i coordinat per l’empresa Siete Arquitectura Más Ingeniería, S. L., serà desenvolupar les accions i definir un cronograma per a les diferents línies d’actuació, etapa que haurà de concloure abans de finalitzar l’any, atés que és imprescindible comptar amb el document en eixa data per a poder optar als fons distribuïts per l’administració provincial a través del Pla d’Inversions 2020-2021.



Els temes més crítics extrets durant les diverses sessions celebrades fins ara han sigut la mobilitat urbana i interurbana, l’accés a l’habitatge, els espais públics i la programació cultural per a la franja d’edat compresa entre els 12 i els 18 anys. No obstant això, en el text també s’analitzen de manera detallada altres àmbits com la cohesió social, l’economia urbana o la sostenibilitat mediambiental. “Són molts temes perquè la societat és complexa, per la qual cosa la missió de les persones participants està sent organitzar les diferents qüestions segons diferents criteris per a poder abordar les problemàtiques d’una manera lògica i organitzada”, comenta Calatayud.



Pla Urbà d’Actuació Municipal

El Pla Urbà d’Actuació Municipal és un document de caràcter estratègic local que descriu les línies d’actuació del municipi amb la finalitat d’incorporar els objectius establits per l’Agenda 2030, el compromís internacional signat pels caps d’Estat i de Govern dels països membres de l’Organització de Nacions Unides (ONU) en 2015 per a fer front als reptes socials, econòmics i mediambientals de la globalització, posant en el centre a les persones, el planeta, la prosperitat i la pau.



La redacció del PUAM s’està duent a terme a través d’un procés de participació ciutadana que va començar a mitjan enguany amb la fase de diagnòstic, en el qual es va posar en marxa una enquesta pública per a aconseguir que les dades obtingudes foren el més representatives possible de la realitat almussafenya. Posteriorment es van convocar distintes sessions presencials amb diferents col·lectius, com el personal tècnic municipal, les associacions o el Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència.