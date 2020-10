Reducció d’aforaments i inscripcions amb cita prèvia, novetats de la temporada esportiva d’Almussafes

L’Ajuntament introdueix modificacions en el procés de matrícula de les seues activitats, que començarà el pròxim 6 d’octubre



Cada persona usuària només podrà seleccionar l’opció d’un dia per setmana i activitat



El programa, en el qual s’informa de totes les disciplines disponibles, pot consultar-se en www.almussafes.net

El pròxim dimarts 6 d’octubre s’obrirà el termini per a inscriure’s en els cursos esportius organitzats per l’Ajuntament d’Almussafes per a aquesta temporada 2020-2021. Eixa jornada començaran les matrícules per a les persones empadronades i el dimecres 14 s’ampliarà a les que no ho estiguen. A causa de la pandèmia, el curs estarà marcat per les estrictes mesures de seguretat necessàries per a evitar els contagis. Entre elles destaca l’obligatorietat de sol·licitar cita prèvia per a les inscripcions presencials, la reducció dels aforaments en les classes i les mesures d’higiene en les instal·lacions. “Malgrat la incertesa que ens ha portat aquesta crisi sanitària, tenim l’obligació de continuar fomentant l’activitat física i els hàbits de vida saludable”, assenyala el regidor d’Esports, Pau Bosch. Tota la informació sobre la temporada està disponible en el fullet publicat pel consistori en la pàgina web municipal www.almussafes.net.



La pandèmia de coronavirus marcarà, com ho està fent amb altres àmbits de la societat, la nova temporada esportiva organitzada per l’Ajuntament d’Almussafes per a aquest curs 2020-2021. Totes les activitats municipals relacionades amb aquest departament que es desenvolupen des d’ara i fins al pròxim mes de juliol adaptaran els seus aforaments habituals per a complir amb les restriccions establides per les autoritats sanitàries amb l’objectiu d’evitar els contagis.



Aquesta és una de les principals novetats anunciades per la Regidoria d’Esports de la localitat de cara a l’inici de les classes impulsades pel consistori, a la qual s’uneixen també els canvis introduïts en el procés d’inscripció. Per a evitar aglomeracions, es recomana fer ús del sistema telemàtic, que s’ofereix a través de l’eina Serviweb. No obstant això, aquelles persones que desitgen matricular-se de manera presencial hauran de sol·licitar cita prèvia per internet, l’APP o per telèfon per a acudir al Pavelló municipal el dia i l’hora assignades. D’aquesta manera, es busca seqüenciar l’assistència i ordenar la presència de la ciutadania durant tot el període establit per a la matrícula.



El període d’inscripcions començarà el 6 d’octubre per a les persones empadronades i el 14 del mateix mes per a les quals no ho estiguen i s’atendrà la població de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 15 a 20.30 hores. Per part seua, la cita prèvia per a realitzar el tràmit de manera presencial haurà de demanar-se els dies 2, 3, 4 i 5 d’octubre. “Sabem que aquesta mesura pot generar una certa confusió, però està correctament explicada en el document que hem compartit en la pàgina web oficial del consistori i el personal de l’administració està a la disposició de la ciutadania aquests dies per a atendre i resoldre tots els dubtes”, assenyala el regidor d’Esports, Pau Bosch.



“Malgrat la incertesa que ens ha portat aquesta crisi sanitària, tenim l’obligació de continuar fomentant l’activitat física i els hàbits de vida saludable. Hem d’adaptar-nos a les circumstàncies, però hem de fer-ho sense perdre de vista la importància de cuidar-nos a nosaltres mateixos per a sentir-nos millor i evitar problemes en el futur”, ressalta l’edil, qui reconeix que estem davant una temporada esportiva “complicada a causa de la pandèmia”, però conscient que “aquest tipus d’iniciatives són una necessitat bàsica per a la nostra població”.



Una altra de les novetats que s’han establit és que cada persona usuària només es podrà matricular en l’opció d’un dia per setmana i activitat, una mesura amb la qual es pretén ampliar l’accés d’un major nombre de persones a cada disciplina. Sí que serà possible, com en anteriors temporades, participar en més d’una modalitat esportiva, sempre que els horaris ho permeten.



Oferta d’activitats

Aquest curs 2020-2021 es proposa a la ciutadania fins a 25 disciplines esportives que abasten modalitats que requereixen diferents nivells d’intensitat. Així, apareixen activitats com la gimnàstica de manteniment, l’aeròbic, el pilates, els balls de saló, l’activitat física adaptada per a menors d’entre 12 i 15 anys i les danses moderna i del ventre, però també unes altres com de tonificació, aero-combat, total fitness o TRX. A això se li uneixen les classes de gimnàstica dirigides a la població major, que són gratuïtes, el servei d’entrenament virtual i la possibilitat d’utilitzar la sala de musculació i les instal·lacions situades en el Poliesportiu i en les pistes de tennis i pàdel del Polígon Industrial Joan Carles I.



Tal com ja va anunciar el consistori, la piscina coberta de la localitat romandrà tancada durant els primers mesos de la temporada a causa de la reforma a la qual està sent sotmés el recinte, que està previst que torne a reprendre la seua activitat durant el primer trimestre de 2021.



En el document que recull l’oferta i la normativa que regirà el funcionament d’aquests cursos també s’explica informació relacionada amb la Regidoria de Joventut. El departament està autoritzat per a l’expedició dels carnets Jove, de alberguista i internacional de l’estudiant i del professor, així com el certificat digital de la Generalitat Valenciana i les claus per a accedir al programa de Garantia Juvenil. En el Centre d’Informació Juvenil es desenvolupen al llarg de l’any nombroses activitats, entre les quals es troben les jornades de joves, reunions en les quals es dóna a aquest col·lectiu l’oportunitat de conversar sobre les seues inquietuds i motivacions.