Refresca’t Catarroja encara la recta final del programa després d’un vibrant cap de semana

El concert d’Efecto Pasillo va haver de ser suspés per la pluja que no va impedir la celebració de la resta de la programació



Refresca’t 2021, la proposta d’oci de la regidoria de Festes de l’Ajuntament de Catarroja, encara la recta final del seu programa després d’un cap de setmana apoteòsic, on només l’aparició de la pluja en la nit del dissabte va fer variar el guió. Les activitats infantils del Parc d’oci i els concerts de Blas Cantó i el grup catarrogí, Anarchic Snails, han fet les delícies del públic de totes les edats, en un cap de setmana d’oci segur a Catarroja.



“Afrontem ja la recta final del programa Refresca’t amb un sabor agredolç, ja que la pluja aquesta vegada ens ha fet suspendre un esdeveniment, com el concert d’Efecto Pasillo, que feia especial il·lusió a gran part del nostre veïnat. Ara és moment de felicitar a totes i tots pel seu comportament modèlic durant aquests dies, així com al treball de les associacions festives del municipi, comissions falleres i Intercomparsa, que han treballat colze a colze amb l’Ajuntament perquè aquest programa estiguera el més prop de la normalitat que tant anhelem”, explica Miquel Verdeguer, regidor de Festes.



La música més actual ha sigut la protagonista d’aquest cap de setmana. D’una banda, Blas Cantó ha alçat les ovacions del públic que va gaudir de l’espectacle seguint totes les mesures de seguretat obligatòries en aquestes dates. El fenomen fan que arrossega l’ex component de Auryn ha sigut un dels grans atractius del programa, al costat d’Efecto Pasillo, que fins a última hora van treballar per a oferir l’espectacle però que la pluja va acabar impedint. Esment especial en aquest cap de setmana musical per a unes excel·lents músiques, Anarchic Snails, les catarrogines han desplegat tot el seu talent sobre l’escenari demostrant que tenen una gran carrera per davant.



D’altra banda, el Parc d’oci infantil s’ha convertit en el punt de trobada de les famílies catarrogines durant tot el cap de setmana. A les activitats infantils, manualitats, conscienciació, es van unir les atraccions per a totes les edats controlades en tot moment pels monitors que amb la col·laboració de la xicalla seguien totes les normes sanitàries.



De cara al final del programa aquest dilluns continua la música que oferirà Scifi Ensemble, que posaran sobre l’escenari del Clara Campoamor el seu repertori de música de cinema i videojocs. El dimarts, en el mateix espai, el públic podrà assistir al musical de Seguridad Social, un repàs per la història de la banda valenciana, referent en el panorama musical espanyol. Després de la representació teatral tindrà lloc un espectacle de focs artificials a càrrec de Europlà que il·luminarà la matinada catarrogina i que serà el preàmbul a la jornada festiva a Catarroja del 29 de setembre, Sant Miquel.



Així doncs, aquest dimecres 29 finalitzarà el programa Refresca’t amb la tradicional mascletà al Parc de Paluzié a les 14 hores i amb l’espectacle infantil, Charlie i la Fabrica de Reciclatge. Un punt i final a unes jornades on Catarroja ha anat a poc a poc recuperant la normalitat del que hauria de ser un mes de setembre.