Rehabilitació de la façana de ña Casa de la Música de L’Alcúdia

L’any del seu 30 aniversari, la Casa de la Música de l’Alcúdia acabarà amb notables millores, com ara la rehabilitació de la façana, una obra pressupostada amb més de 80.000 euros.

Abans de 15 dies està previst que comencen les obres de rehabilitació de la façana de la casa de la Música, una obra demanada en els pressupostos participatius de 2019 i que, en un principi, estava previst incloure en les subvencions per a millora d’establiments musicals que oferia la Diputació de València abans de donar pas als plans d’Inversió bianuals. En canviar la modalitat d’ajudes, l’obra va ser inclosa en el Pla d’Inversions 2020-21de la Diputació, i degut a la pandèmia s’ha endarrerit el seu començament fins ara, que ja és imminent.

La necessitat de portar a terme les esmentades obres es justifica donat que la façana de l’edifici de la Casa de la Música presenta una sèrie de deficiències sobre les que és necessari actuar, entre les que es troben la brutícia generalitzada en paraments, la presència d’escantells, de despreniments de revestiments, d’humitats per filtració i per capil·laritat, de clivelles i fissures en paraments, l’oxidació del reixat metàl·lic i el deteriorament de la fusteria. Es necessari intervenir en cadascuna de les lesions i patologies indicades per tal que l’edifici continue prestant un ús adequat als seus usuaris.

La rehabilitació està pressupostada amb 81.334,34 €. L’obra va ser adjudicada en Junta de Govern a l’empresa Estudio Método de la Restauración S.L., una empresa que ja ha treballat a l’Alcúdia en la sustentació de murs de l’antic Convent dels Franciscans Alcantarins i que té molt de prestigi en rehabilitació d’edificis històrics, van rehabilitar, per exemple el Teatre Principal de València i també el Monestir de l’Escorial, entre d’altres

El contracte ja ha sigut signat i la direcció d’obra correrà a càrrec de l’arquitecte alcudià Enrique Arnandis. El termini d’execució serà de 2 mesos a partir del seu inici, amb la qual cosa la façana estarà totalment renovada abans de començar el curs 2021-22 del Centre professional de Música de l’Alcúdia.

Fa 30 anys que l’antic escorxador es convertí en la Casa de la Música

L’ajuntament de l’Alcúdia fa un esforç considerable per a mantenir la Casa de la Música i donar suport a totes les entitats que alberga: la Filharmònica Alcudiana, el Centre Professional de Música, la Banda de Veterans de la Ribera, l’ensemble de percussió PKArt… i d’altres formacions que han trobat en la Casa un lloc on perfeccionar les seues inquietuds musicals. “Enguany que l’edifici complix 30 anys- apunta l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, volem dignificar-lo com es mereix amb la rehabilitació de la façana, que estarà acabada per al mes de setembre, quan volem celebrar l’aniversari amb unes jornades de portes obertes a tot el poble”.