Resultats del concurs cultural “A casa crea”

Més de 150 participats dividits entre les 4 categories (relats, pintura, fotografia i música) demostraren que, tot i el coronavirus, a l’Alcúdia la cultura està més viva que mai.

L’Alcúdia ha sigut, des de sempre, un poble culturalment molt actiu. No sols ho demostra la seua impressionant Casa de la Cultura, un dels edificis més reconeguts a la Ribera, sinó la predisposició dels seus ciutadans d’empapar-se bé de tot tipus de cultura. Amb l’arribada de l’estat d’alarma, però, l’Alcúdia va perdre una part molt important de la seua configuració com a poble.

Des de la regidories de Cultua, que encapçala Oreto Trescolí, i d’Activitats Musicals, regentada per Jaume Prats, s’organitzaren la celebració de quatre concursos, englobats baix el títol de “A casa crea”, amb els què es pretenia fer una crida al veïnat de l’Alcúdia perquè, encara que fora a casa, participaren d’alguna forma a la cultura del poble.

Cada concurs té un guanyador, que ha obtingut un xec valorat en 100 euros per a gastar a qualsevol llibreria de l’Alcúdia, i dos accèssits, que guanyen cadascun un xec, valorat en 50€.

El primer concurs, de microrelats, obligava a que els textos foren inèdits i donava com a màxim 4 fulls d’extensió. Finalment es presentaren 27 textos a concurs, dels que es decidí que el guanyador resultara Lluís Navarro amb el seu relat “Un dia més, un dia menys”, mentre que els accèssits s’atorgaren a Anna Serrano i la seua història “Després del bac”, i Robert Martínez amb “Històries del confinament”.

El concurs de dibuix exigia que les obres presentades foren originals, però donava llibertat amb la tècnica empleada. Dels 31 participants, el premi va ser per a Sagrario Pérez, mentre que els accèssits recaigueren en Ana Molina i Alba Cuadra.

Per al concurs de fotografia, podien presentar-se tant obres a color com en blanc i negre, però això si, excloent els fotomuntatges. Amb estes bases es presentaren 57 participants, dels que el guanyador ha sigut Ximo Egea, i els accèssits Celi Marqués i Agustí Valles.

Finalment, 44 musics i músiques es presentaren al concurs de la seua modalitat, organitzat en dos categories, la primera d’elles per a músics fins als 13 anys, i la segona des dels 14 fins als 18. Els participants havien de gravar-se un vídeo interpretant una peça musical de lliure elecció amb 5 minuts de durada. El guanyador de la primera categoria ha sigut Pau Pardo Calatayud, de 10 anys, amb una peça interpretada amb la tromba i els dos accèssits Ore Vendrell, també de 10 anys, amb una peça al saxòfon i Pau Prats, de 12, amb el seu clarinet. En la categoria B, per a intèrprets a partir de 14 anys, el premi se l’ha endut Victor Pérez Valenciano a la marimba i, els accèssits, Maria Boluda amb el piano i Carles Prats al violí.

En total, més de 150 participants a un concurs que apropava la cultura a cada casa, no sols per descobrir-la, sinó també per ajudar a crear-la.