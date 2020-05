Reunió de Joan Ribó, alcalde de València i Enrique Soto, director Fira València

L’alcalde de València, Joan Ribó, li ha traslladat al director de Fira València, Enrique Soto, la necessitat de reprendre el procés de reestructuració de la institució firal per garantir el seu futur i el seu paper com a servici de suport al sector productiu valencià en un moment molt necessari i complicat per superar els efectes econòmics de la pandèmia de la COVID-19. Ha sigut durant una reunió per videoconferència que han mantingut este matí on també han parlat del reinici de l’activitat quan siga possible i l’interés per celebrar Fira Hàbitat el pròxim setembre.

D’altra banda, Fira València continua acollint els monuments de les Falles d’enguany. Respecte a este assumpte, Joan Ribó ha avançat que a partir de la setmana que ve i de manera escalonada començaran a arribar al recinte firal les peces que encara estan emmagatzemades als tallers dels artistes fallers.