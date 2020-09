Reunió de treball a Paiporta per a dissenyar el centre de dia de Vil·la Amparo

Personal expert de l’Ajuntament i de l’equip de redacció del projecte posen en comú experiències i idees per a crear el millor espai possible

L’equip redactor del projecte de centre de dia de Vil·la Amparo de Paiporta ha mantingut aquest dijous una reunió de treball amb personal tècnic de l’àrea de Benestar Social i d’Urbanisme amb experiència en aquest tipus d’infraestructures i el propi regidor de l’àrea, Rafa Gadea, per a continuar avançant en el disseny de l’equipament. En la trobada s’ha establert la premissa prèvia que la funcionalitat és el principi que ha de primar en el disseny del futur centre de dia per a persones majors, amb prioritat absoluta pel benestar de les persones usuàries del centre i per als i les professionals que hi treballaran. A partir d’aquests principis, hi ha multitud de factors a decidir i que quedaran resolts en el procés de redacció del projecte i la posterior aprovació de banda de la conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Entre aquests aspectes estan el nombre d’usuaris i usuàries que podrà acollir, on se situaran els serveis i l’espai reservat per a les activitats, i sempre partint de les característiques inicials d’una casa històrica i antiga com Vil·la Amparo, amb dos altures i que, lògicament, també condiciona la configuració del futur centre de dia.

En paraules del regidor de Benestar Social, “Vil·la Amparo serà un centre de dia adequat en tamany i capacitat a les possibilitats que ofereix l’espai, i sempre tenint en compte la funcionalitat i la comoditat d’usuaris i treballadors”. El procés de construcció “continua avançant, és un camí que hem de recórrer escoltant totes les veus i aportacions possibles per a que cristalitze en un servei de qualitat per a la ciutadania de Paiporta, especialment, per a la gent major”, ha conclòs Gadea.