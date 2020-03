Reunió entre els caps de departament i els regidors per reforçar les mesures contra el coronavirus a Picassent

Els responsables polítics i tècnics de tots els departaments i regidories de l’Ajuntament s’han reunit al saló de plens per conéixer de primera mà quines mesures està prenent cada departament i actuar de manera conjunta davant la crisi del coronavirus.



L’alcaldessa, Conxa Garcia, acompanyada pels regidors d’àrees com Serveis Municipals, Seguretat, Benestar Social i Jardineria i Neteja ha mantingut una reunió d’urgència amb tots els caps de departament de l’Ajuntament per explicar la necessitat d’afrontar l’actual situació de manera conjunta i perquè tots els departaments unisquen esforços. Alguns tècnics han pogut assistir a la reunió de manera telemàtica.



Esta reunió ha servit també perquè l’alcaldessa de Picassent trasllade als seus treballadors la importància de «ser transparents i prendre totes les mesures excepcionals d’higiene possible, els veïns i veïnes han de veure que treballem per al seu benestar i seguretat» Conxa Garcia ha insistit en la idea en temps de crisi, hem de redoblar esforços i pensar que ara no hi ha dies festius i no festius, hem d’estar coordinats i centrar-se en aspectes com la neteja, la seguretat i la informació ciutadana» A més ha destacat que els serveis de Benestar Social es mantenen al 100% perquè «és en estos moments quan més suport hem de donar a la població vulnerable»



Entre les mesures excepcionals que s’estan portant a terme des de fa una setmana cal destacar la intensificació del treball de neteja i desinfecció de carrers i zones comuns, el tancament i atenció telemàtica en els edificis municipals i la intensificació del treball policial per tal que tota la ciutadania complisca les mesures imposades per l’estat d’alarma.



Una vegada conclosa la reunió s’ha establert que l’Ajuntament redactarà un document on estiguen recollides totes les mesures excepcionals que s’han pres des de cada departament.