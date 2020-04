Ribera i Duque reuneixen el grup multidisciplinari COVID-19 del Ministeri de Ciència i Innovació

Connect on Linked in

Format per 16 investigadors de prestigi internacional provinents de diverses disciplines



La vicepresidenta quarta del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, i el ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, s’han reunit amb el Grup de Treball Multidisciplinari que assessora i fa costat al Ministeri de Ciència i Innovació en matèries científiques relacionades amb el COVID-19 i les seues conseqüències futures. També coordina l’elaboració d’informes i proposarà les modificacions necessàries per a millorar la resposta a crisis similars.

Aquest grup començarà estudiant en profunditat el document de posició de l’Acadèmia de les Ciències d’Alemanya i la seua aplicabilitat a la situació actual d’Espanya. També farà propostes en línies d’experimentació necessàries per a l’obtenció de dades útils per a la presa de decisions.

Posteriorment, s’encarregarà de realitzar propostes estratègiques sobre el foment de la investigació i la innovació a Espanya, com ara la reordenació de prioritats, propostes per a agilitar els temps de la investigació, el foment de línies estratègiques per a impulsar cadenes de valor o realitzar una estratègia per al foment de capacitats duals adaptables per a situacions crítiques.

Aquest grup està format per:

Beatriz González López-Valcárcel, professora titular de Mètodes Quantitatius en Economia per la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria i investigadora en Economia de la Salut, específicament en Recursos Humans per a la Salut, tecnologies de la salut o productes farmacèutics. Ha realitzat consultories en diversos països.



José M. Ordovás, doctor en Bioquímica per la Universitat de Saragossa, professor i investigador de Nutrició en la USDA-Human Nutrition Research Center on Aging de la Universitat de Tufts a Boston, on també és el director del Laboratori de Nutrició i Genòmica. Actua com a president del grup.



Marc Inzitari, especialista en medicina geriàtrica. És el director de Cura Intermèdia, Investigació i Docència del Parc Sanitari Pere Virgili, i professor associat en la Universitat Autònoma de Barcelona. També és investigador en Institut d’Investigació de Vall d’Hebron.



José Javier Ramasco, doctor en Física per la Universitat de Cantàbria i científic titular del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Desenvolupa la seua labor en l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos. És autor de més de 86 publicacions científiques citades més de 7.500 vegades.



Itziar de Lecuona, doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, professora del Departament de Medicina i subdirectora de l’Observatori de Bioètica i Dret (OBD). Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona.



Alfonso València, doctor en Biologia molecular per la Universitat Autònoma de Madrid, és director del Departament de Ciències de la Vida del Barcelona Supercomputing Center- Centre Nacional de Supercomputación. També és Director de l’Institut Nacional de Bioinformátcia (INB-ISCIII) i coordinador del node Español de la infraestructura Europea ELIXIR.



Diego Puga, doctor en Economia per la London School of Economics, professor d’Economia en el Centre d’Estudis Monetaris i Financers de Madrid. Les seues investigacions inclouen economia urbana, geografia econòmica i comerç internacional.

Laura M. Encisam, professora d’investigació del CSIC, directora del Grup de Nanobiosensores i Aplicacions Bioanalíticas en l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia.



Mariano Esteban, professor Ad Honorem del Centre Nacional de Biotecnologia del CSIC i cap del grup de Vacunes.

Jose Molero, catedràtic d’Economia Aplicada en la Universitat Complutense de Madrid i professor d’Economia Industrial i Economia de la Innovació.



Pedro Jordano, professor d’Investigació del CSIC en l’Estació Biològica de Doñana (Sevilla). Expert en l’estudi de la diversitat biològica (biodiversitat) des de perspectives ecològiques i evolutives.



Alfonso Gordaliza, doctor en Matemàtiques per la Universitat de Valladolid i president del Comité Espanyol de Matemàtiques.

Rocío García-Retamero, professora titular del Departament de Psicologia experimental en la Universitat de Granada.

És experta en percepció de riscos i psicologia de la salut i presa de decisions mèdiques.



Agustín Portela, doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Madrid, va ser investigador en Virologia bàsica en diversos virus animals en el Centre Nacional de Microbiologia i en el Centre Nacional de Biologia Fonamental de l’Institut de Salut Carles III. És el director de l’Àrea de la Unitat de Biologia i Biotecnologia del Departament de Medicines per a ús humà de l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris.



Ramón López de Mántaras, professor d’investigació del CSIC i fundador i ex director de l’Institut d’Investigació d’intel·ligència artificial (IIIA). És pioner de la IA a Espanya, amb quasi 300 articles d’investigació.

Francisco Sánchez, catedràtic en la Universitat Autònoma de Madrid i cap de Secció d’Immunologia de l’Hospital Universitari de la Princesa. Al gener del 2007 va entrar a formar part del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars.