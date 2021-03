Ribó, alcalde de València, defensa el 8M com “un dia reivindicatiu per avançar cap a la igualtat real i acabar amb les discriminacions que encara patixen les dones”

Print This Post

L’Ajuntament ha penjat una pancarta amb el lema de la campanya municipal del Dia Internacional de les Dones: “la força de les dones sosté la vida”

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha instat la ciutadania perquè hui, Dia Internacional de les Dones, “siga una dada reivindicativa per sensibilitzar la població de totes les desigualtats i discriminacions que patixen les dones respecte dels homes, en tots els àmbits socials i culturals pel simple fet de ser dones”. Amb estes paraules, el primer edil s’ha sumat a la defensa dels tradicionals reclams del 8 de març que enguany l’Ajuntament vol visibilitzar amb la campanya “la força de les dones sosté la vida”.

En fer-se ressò d’este lema, que hui penja a la balconada principal de l’Ajuntament, Joan Ribó ha assegurat que “els valors que hem de tindre ara més presents que mai són la resiliència i la fortalesa recompondre-nos i de fer front a les adversitats d’una forma propositiva per continuar avançant, uns valors que ens ha aportat el feminisme”.L’alcalde també ha reflexionat sobre “els col·lectius i les persones més vulnerables, que són les que acaben patint amb més força les conseqüències de les crisis, com ara les dones”. Per això, ha recordat, “esta campanya municipal pretén destacar les contribucions de la població femenina en la pandèmia”

Amb este objectiu, durant tot el mes, l’Ajuntament ha organitzat entre les diferents regidories i servicis més d’una trentena d’activitats i accions de sensibilització que conviden a reflexionar sobre les desigualtats per raó de gènere. Xarrades i jornades a través de Youtube, llistes d’Spotify per posar lletra i música al 8M, mostres d’art al carrer i murals, seleccions bibliogràfiques en les biblioteques i tallers en línia per a joves són algunes de les propostes.

Durant la jornada de hui, la façana de l’Ajuntament”, la Porta de la Mar i diverses fonts de la ciutat s’il·luminaran esta nit amb el color violeta i dos autobusos de les línies 95 i 71 de l’EMT circularan fins al 21 de març amb la imatge de la campanya. “Es tracta d’una programació amb caràcter transversal de la programació, que es pot consultar al web https://www.valencia.es/8m2021/” ha indicat l’alcalde en reiterar que enguany la situació sanitària per la pandèmia ens obliga a celebrar este 8 de març d’una manera totalment diferent amb les restriccions i seguretat necessària”.Et pot interessar també

