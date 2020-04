Ribó anuncia bonificacions de tributs i l’impuls d’una nova ordenança per a afavorir l’ús d’energies renovables en les vivendes

Connect on Linked in

Joan Ribó i Rubén Martínez Dalmau acorden impulsar l’eliminació de barreres per a l’ús d’energies renovables en la videoconferència que han mantingut hui

L’Ajuntament millorarà les condicions perquè la ciutadania accedisca a l’energia que s’obté a partir de les radiacions solars. L’alcalde Joan Ribó ha anunciat la posada en marxa d’un grup de treball que elaborarà una ordenança de captació solar d’ús tèrmic i també d’energia fotovoltaica, i desenvoluparà bonificacions en els impostos municipals, com són l’IBI i l’ICIO a aquelles vivendes que s’adeqüen i promoguen l’ús d’este recurs renovable. També abordarà la normativa urbanística per a facilitar-ne l’ús i contactarà amb diferents sectors socials, com ara el Col·legi d’Administradors de Finques, per a promoure la iniciativa.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat hui «el compromís de l’Ajuntament de crear, en els pròxims dies, un grup de treball municipal per a millorar les condicions d’accessibilitat a l’energia fotovoltaica a la ciutat «amb la finalitat de promoure l’ús d’este recurs per lluitar contra el canvi climàtic, i en el marc de les mesures que es prendran per aconseguir una eixida sostenible de la crisi generada pel coronavirus».

Joan Ribó ha realitzat estes declaracions en concloure la reunió que ha mantingut, per videoconferència, amb el vicepresident segon del Consell i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, per a tractar l’ús de les energies renovables en els habitatges de València. En esta reunió, en la que també ha participat el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica; Alejandro Ramon, l’alcalde ha expressat, tal com va fer ahir, en conversa telefònica amb la vicepresidenta del govern central, Teresa Ribera, «que l’objectiu de l’Ajuntament de València és complir amb els acords 20/30 de reducció de gasos d’efecte hivernacle».

En este sentit, Joan Ribó ha recordat el seu compromís signat per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle i lluitar contra el canvi climàtic i les accions de govern en esta direcció dutes a terme fins ara per l’executiu local. «Treballem amb polítiques de mobilitat, amb accions com la conversió d’espais de trànsits en zona vianants i el foment del transport públic». D’altra banda, ha continuat l’alcalde, «impulsem iniciatives agroalimentàries per a fomentar el consum de productes de proximitat i l’agroecologia». «A partir d’ara, a més, impulsarem el consum d’energies renovables a les vivendes, impulsant la captació solar, tèrmica i fotovoltaica, i per això apostem pel treball conjunt amb l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE) de la Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, així com donant suport a les empreses valencianes del sector. Per això, ha afegit, «cal un marc normatiu més senzill i clar sobre el qual també treballarem des de l’Ajuntament de València, tenint en compte els programes europeus activats en esta matèria i els models d’altres ciutats europees».

Per la seua banda, el regidor de regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica; Alejandro Ramon, ha assegurat que l’Ajuntament treballa per potenciar les energies renovables amb la instal·lació de plaques solars d’autoconsum tant en edificis públics com particulars, i ha recordat algunes d’estes instal·lacions com les del Centre de Joventut de Campoamor o les oficines del «Punt de Ganxo».

“Hem analitzat quines barreres dificulten actualment que la ciutadania puga instal·lar energia fotovoltaica; ara anem a reformular les normatives perquè els tràmits siguen fàcils i ràpids, i aconseguir així que el veïnat puga formar part de la transició energètica, implementant instal·lacions d’autoconsum”, ha remarcat Alejandro Ramon.

El vicepresident segon del Consell i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha coincidit amb l’alcalde «en la necessitat de promoure l’ús d’energia d’autoconsum i en particular l’energia solar fotovoltaica en la ciutat», i ha explicat que l’IVE ha elaborat un informe tècnic impulsat i costejat per l’Ajuntament per a revisar i actualitzar en este sentit la normativa municipal.

El vicepresident ha assenyalat que l’eliminació de barreres per a afavorir sistemes d’energia renovables «està en sintonia amb el compromís de l’Ajuntament de València per a aconseguir els objectius mediambientals de cara al 2030»