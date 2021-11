Ribó anuncia la continuïtat en 2022 de la campanya del Bons al Comerç de València i l’aposta ferma per dinamitzar el mercat laboral de la ciutat

Connect on Linked in

Debat estat de la ciutat: L’alcalde de València destaca una gestió responsable, honrada i eficient que ha permés centrar els esforços en la reactivació econòmica post-pandèmia

2021-11-11 Pleno extraordinario

La recuperació econòmica de la València post-pandèmia han estat “dos eixos clau” en el Debat de l’estat de la ciutat, “que han marcat l’any i que també serà la prioritat per al vinent”, tal com ha subratllar l’alcalde de València, Joan Ribó, qui ha defés “una gestió dels diners públics responsable, amb criteris d’eficàcia i eficiència, però fonamentalment centrada a millorar el benestar i les condicions de vida de tots els veïns i veïnes de València, dels nostres barris i pobles”. L’alcalde ha subratllat que “hem enfortit la xarxa de servicis públics municipals i hem fet un esforç perquè les pimes i empreses reberen les seues ajudes”. En este sentit, ha anunciat la continuïtat en 2022 de la campanya Bons al Comerç, que este mes d’octubre ha injectat 1,7 milions d’euros al xicotet comerç. També ha destacat “la lluita contra la desocupació”, amb un percentatge de descens de l’atur en la ciutat en setembre i octubre superior a la mitjana autonòmica i nacional. “Este és el camí de la recuperació i ara el que hem de fer és continuar treballant perquè ningú quede enrere”, ha afirmat.

Durant la seua intervenció, l’alcalde ha posat de relleu la realització dels actes fallers durant els primers dies de setembre. “Les Falles, que van ser la primera gran festa espanyola que es va clausurar per efecte del coronavirus, han estat també la primera gran festa que s’ha tornat a realitzar en unes condicions properes a la normalitat”, ha indicat. Allò “demostra el bon treball realitzat pel col·lectiu faller i palesa el seu comportament exemplar i el seu respecte a les normes sanitàries”. A açò s’ha d’afegir el 9 d’Octubre, “un altre indicador que, pas a pas, la vida dels valencians torna a les seues cites habituals amb mínimes mesures de prevenció en els aforaments i en l’ús de la mascareta”.

Al llarg de la seua intervenció, Ribó ha exposat “els esforços d’esta corporació municipal per reactivar l’economia i deixar enrere, com més prompte millor, les terribles ferides que ha deixat la pandèmia en la societat valenciana”. La màxima autoritat municipal s’ha referit, en primer lloc, a l’Acord Marc per a la Recuperació i la Reconstrucció de la ciutat de València en el Context del Post Covid-19: més del 90 % dels acords estan realitzats o en curs de realització i s’han incorporat al voltant de 76 milions d’euros al pressupost per fer front a la crisi. També l’alcalde ha posat en valor els plans d’ajuda PIMES i autònoms que s’han impulsat des de l’Ajuntament com ara el programa Resistir, conjuntament amb la Generalitat i la Diputació, amb un import total de 28’8 milions d’euros del quals s’ha abonat ja 28’6 milions i que han arribat a 10.802 persones.

“Una de les preocupacions fonamentals de l’Ajuntament és la lluita contra la desocupació”, ha insistit l’alcalde, qui ha recordat el descens de l’atur en la ciutat en setembre —200 persones— i en octubre —300—, malgrat tractar-se de dos mesos lligats al creixement de la desocupació per l’estacionalització del turisme. “València ha invertit esta tendència i ha superat este obstacle i s’ha produït un increment de contractacions realitzades d’un 4’7% durant el mes d’octubre”, ha explicat.

De gener a agost, ha afirmat Ribó, el turisme ha crescut un 33,2 % respecte a 2020. Entre les actuacions desenvolupades per a la seua promoció, el regidor ha destacat la candidatura a los Gay Games en 2026 o l’Any Berlanga, i ha apuntat les millores en el Palau de Congressos i Fira València, “aparadors de l’economia i el turisme de la Comunitat Valenciana”.

Gestió econòmica eficient

Quant als “grans números de l’economia municipal”, Joan Ribó ha parlat dels impostos, l’endeutament, el pagament a proveïdors i l’execució d’inversions. En qüestió d’impostos, Ribó ha afirmat que “es parla molt i amb freqüència es critica la situació a València com si fora una de les ciutats amb major pressió fiscal, però segons el Rànquing Tributari dels Municipis Espanyols 2020 de l’Ajuntament de Madrid, València és la capital de província número 22 en el valor de l’impost de l’IBI per habitatge per habitatge de tamany i qualitat comparable, molt per davall de Barcelona i Madrid, i al costat de Sevilla”.

Sobre el deute municipal, l’alcalde ha recordat que ha passat dels 784’6 milions d’euros de l’any 2015 a 297 milions al desembre de 2020; i a més, al setembre de 2018, l’Ajuntament va aconseguir avançar en quatre anys l’eixida del Pla d’Ajust imposat pel Ministeri d’Hisenda en 2012. Un altre dels paràmetres a què s’ha referit Ribó, que afecta directament autònoms i empreses que treballen amb l’Ajuntament és el temps que es tarda a pagar als proveïdors, que ha passat de 57 dies en 2014 a 24’2 dies en 2020; “i enguany, fins a setembre, la mitjana és de 23 dies”. Finalment, l’alcalde ha parlat de l’execució de les inversions. Ja en el debat de l’any passat, l’alcalde va posar en valor que la inversió municipal havia sigut més d’un 50% superior entre 2015 i 2019 que entre 2011 i 2015. I fins i tot en 2020, malgrat ser l’any de la pandèmia, el nivell d’inversió municipal executada es va situar en 83’4 milions d’euros (la mitjana del quadrienni anterior va ser de 80 milions d’euros).

El màxim responsable de la ciutat ha posat de relleu que “hem fet un esforç molt gran per a fer front a la crisi provocada per la COVID19, que ens manté en un nivell baix de deute i ens ha permés pagar puntualment als proveïdors municipals i afrontar el pagament de la part que ens pertoca de les inversions provinents d’Europa dels fons Next Generation que esperem siguen substancioses. Això se’n diu gestió eficient”. Sobre l’execució d’inversions, en 2020, “malgrat ser un any on vam estar de març a desembre amb la pandèmia, va tenir un nivell d’inversió municipal executada de 83’4 milions d’euros”.

Pressupostos participatius en 2022: bianuals i per districtes

L’alcalde ha dedicat també un espai a les mesures d’agilitació i modernització de l’administració. Ha assenyalat l’augment d’un 762% en la tramitació de contractes públics en 2020 respecte a 2014; i l’increment del 7% la plantilla municipal (que ha passat de 4.070 efectius en 2016 als 5.033 actuals), increment especialment important en Serveis Socials. I així mateix, la plantilla de la Policia Local de València, que aconseguirà arribar a la xifra més alta d’efectius des de fa més de 15 anys amb la pròxima incorporació de 234 agents: 1.700 efectius.

En el seu repàs a la gestió administrativa, l’alcalde ha assenyalat la tramitació d’instàncies electròniques, que ha multiplicant per 65 els registres generats només fa 5 anys i tramitat més de 151.000 instàncies, “la qual cosa suposa un increment de més del 80% respecte a l’any anterior”. Així mateix, s’ha renovat després de 20 anys de la web municipal i s’han millorat les prestacions del Geoportal. L’alcalde ha posat en valor la Seu Electrònica que ha estalviat 11 milions d’euros a la ciutadania de València durant el primer semestre.

Ribó ha anunciat la pròxima posada en marxa del Registre d’Activitats i Obres, que permetrà la digitalització i agilitació de tot el procés de gestió d’expedients. L’alcalde de València ha reiterat “el compromís de l’Ajuntament de València amb els veïns i veïnes perquè col·laboren i participen en la gestió municipal. Per això, ha avançat que els pressupostos participatius tornaran en 2022, tindran caràcter bianual i els districtes seran l’àrea de referència per als projectes d’inversió”.