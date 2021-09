Ribó defensa la interculturalitat de València com a “un bé totalment positiu”

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha subratllat este matí “la importància positiva que té per a les ciutats, i en este cas per a València, el valor de la interculturalitat”, és a dir, “la presència i interacció equitativa de diverses cultures i la possibilitat de generar expressions culturals compartides, a través del diàleg i del respecte mutu”, segons la definició de la Unesco. Ribó ha rebut hui a l’Ajuntament, acompanyat per la regidora de Cooperació i Migració, Maite Ibáñez, a una representació de la RECI, Xarxa Espanyola de Ciutats per la Interculturalitat, de la qual València és membre des de juliol de l’any passat.

De fet, després de la trobada amb l’alcalde, els representants de l’entitat, Dani de Torres, expert del Consell d’Europa en el programa “Ciutats Interculturals” i director de la RECI, i Marta Pérez, tècnica de la xarxa i experta en Relacions internacionals i Migracions contemporànies, s’han reunit amb una representació del Govern municipal, així com amb diverses caps dels servicis municipals en una sessió de treball sobre les línies d’actuació i intercanvi d’experiències amb altres ciutats de l’Estat, que constitueixen la base de la labor de la xarxa de ciutats.

L’alcalde ha destacat la voluntat del Govern municipal de treballar i gestionar a València este fenomen creixent en la nostra societat, fruit de la major mobilitat de persones i la globalització. “L’objectiu és fer les coses tan bé com siga possible, i per a això el millor és aprendre de les experiències d’altres ciutats i col·laborar i treballar de manera conjunta”. Ribó ha destacat l’experiència de València en l’impuls a polítiques de solidaritat i interculturalitat, i ha citat com a exemple la “disponibilitat manifestada per este Ajuntament per a rebre refugiats afganesos després de la recent crisi”. “Estem treballant en la direcció de desenvolupar la interculturalitat a la nostra ciutat com un bé positiu”, ha afirmat el primer edil.

Ciutats Interculturals

Per part seua, la regidora de Cooperació i Migració, Maite Ibáñez, ha explicat que, després de la integració en 2020 de València en la xarxa RECI, amb la qual portava treballant des de 2018, la ciutat participa en el programa “Ciutats Interculturals” del Consell d’Europa. Per això, després de la trobada amb l’alcalde, s’ha celebrat una sessió de treball en la qual han pres part responsables polítics i tècnics municipals de València al junta amb els experts de la RECI, una trobada en el qual s’han detallat els tipus d’accions que ofereix l’entitat. Tal com han explicat els experts de la Xarxa, el Programa “Ciutats Interculturals” defensa l’ús de l’enfocament intercultural en el desenvolupament de polítiques de gestió de la diversitat, un enfocament que requereix la seua extensió transversal en les diferents àrees de l’Ajuntament. En paraules de Maite Ibáñez, “una reunió que parteix d’entendre la interculturalitat com un treball transversal per a crear una base que puguem continuar desenvolupant, ja que ara som membres oficials de la xarxa; i eixa és l’essència del treball: dur a terme tasques en comunitat, i buscar i arbitrar solucions per a la convivència”, ha afirmat.

L’Ajuntament de València es va adherir al juliol de 2020, a través de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració, a la Xarxa de Ciutats Interculturals d’Espanya, de la qual formava part com a convidada des de dos anys abans. La RECI treballa en xarxa per a fomentar a les ciutats espanyoles valors com la diversitat, la integració, la igualtat i la no discriminació. A més, a través del programa “Ciutats Interculturals” del Consell d’Europa forma part d’una entitat major promou els mateixos valors entre les ciutats europees.

L’any 2008, el Consell d’Europa va concebre el programa Intercultural Cities, al qual s’han anat adherint progressivament nombroses ciutats de tota Europa. De manera paral·lela, el Consell d’Europa promou la creació de xarxes nacionals en aquells països en els quals es donen les circumstàncies adequades. D’eixa manera va nàixer, en 2011, la RECI, Xarxa de Ciutats Interculturals a Espanya, que afavoreix les experiències d’intercanvi de coneixement (metodologies i pràctiques) i el treball en xarxa entre diferents municipis que fomenten la diversitat, la integració, la igualtat i la no discriminació.