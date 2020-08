Ribó: “L’augment de les aportacions d’aigua del Xúquer a l’Albufera és la via fonamental per a la supervivència del parc natural”

L’alcalde ha mantingut este matí una entrevista telefònica amb la Ministraper a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en què també han abordat la necessitat de regenerar les platges del Sud i el projecte de renaturalització del nou llit del Túria

Una major aportació hídrica del riu Xúquer per a garantir la quantitat i la qualitat de l’aigua de l’Albufera. Eixa ha sigut una de les peticions que l’alcalde de València, Joan Ribó, ha exposat a la Vicepresidenta Quarta del govern central i Ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Tots dos s’han compromés a mantindre una trobada presencial al llarg del pròxim setembre per tal d’analitzar la situació de l’Albufera, així com les solucions que eviten la pèrdua d’arena de les platges del Sud de València, amb un projecte del govern central encara no executat. L’alcalde també li ha esbossat les línies generals del projecte “Llit nou, riu nou” de renaturalització del nou llit del riu Túria. L’alcalde ha valorat positivament l’interés mostrat per la ministra Teresa Ribera envers estos tres assumptes, que són “part fonamental de l’agenda verda de l’Ajuntament de València per al present i per als pròxims anys”.



L’alcalde Ribó ha posat de manifest l’amenaça que pateix l’Albufera per la manca d’aportacions hídriques durant els mesos en què no hi ha cultius d’arròs. Per això, ha explicat a la ministra, “tenim la necessitat imperiosa d’una solució definitiva a la qüestió hídrica de l’Albufera. Una solució que en cap cas pot passar per la reducció de les assignacions als nostres llauradors, que amb el seu treball mantenen viva l’Albufera, sinó que cal trobar-la en la regulació de l’actual sobreexplotació del Xúquer, i l’augment de les aportacions d’aigua de qualitat del riu al llac d’una manera definitiva, sostenible i a llarg termini”. L’alcalde, a més, aposta per altres solucions complementàries, com ara que s’escometa una “reforma legislativa perquè siga viable l’ús de les aigües depurades per a usos agrícoles”, de manera que es podria alliberar aigua del Xúquer per al manteniment dels espais naturals”.



D’altra banda, l’alcalde ha presentat a la ministra la problemàtica de les platges del Sud de la ciutat: “perdem platja i dunes com a efecte dels temporals, cada vegada més freqüents; una situació que s’agreuja per l’efecte barrera del port. Cal implementar ja el projecte d’aportació d’arena del Departament de Costes del Govern d’Espanya, una iniciativa de regeneració de les platges de València de 28 milions d’euros, que faça front a unes xifres d’espant: en només 10 kilòmetres de platja analitzats, al Sud de València, s’ha perdut mig milió de metres cúbics d’arena entre els anys 2015 i 2020”.



Per últim, l’alcalde ha esbossat a la ministra el projecte “Llit nou, riu nou” de renaturalització del nou llit del riu Túria. “La sensibilitat de Teresa Ribera cap a la sostenibilitat i l’ecologia és evident, i vull convidar a la ministra a conèixer de prop este projecte, que combina l’ús de drenatge davant eventuals avingudes d’aigua per al que va ser creat el llit nou del Túria, amb uns usos ciutadans d’este espai, que contemple zones verdes, esportives i de connexió mediambiental entre el Parc Natural del Túria i l’Albufera”.



Joan Ribó ha defensat el Pla Verd i de la Biodiversitat de València que ha impulsat l’Ajuntament i el mateix alcalde de la mà del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, com un referent en tot l’Estat per l’objectiu de frenar l’impacte del canvi climàtic sobre l’entorn urbà.