Ribó planteja a Ábalos la urgència de resoldre les infraestructures de mobilitat pendents i la necessitat d’un estudi ambiental al Port

L’execució del túnel de Serradora i el Canal d’Accés ferroviari, necessari per a poder completar el Parc Central, han sigut les dos “urgències” en matèria d’infraestructures que ha plantejat este matí l’alcalde de València, Joan Ribó, al ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Juntament amb estos assumptes, l’alcalde li ha reclamat un estudi d’impacte ambiental davant una eventual ampliació Nord del Port de València.

Tant Ribó com Ábalos han participat este matí en l’acte d’obertura del 43 Congrés Confederal de la UGT, que ha tingut lloc en el Palau de Congressos de València, on han tingut ocasió de mantindre una trobada en la qual l’alcalde ha plantejat la importància dels projectes per als quals València espera solució.

Cal recordar que el mes de febrer passat, el Govern de l’Estat va aprovar l’ampliació de l’Estació Joaquim Sorolla, que va ser inaugurada en 2010 com a infraestructura “provisional”, prevista per a estar en ús únicament durant el temps necessari fins a l’execució del Parc Central. Com és conegut, l’actuació global del projecte preveu el soterrament de la platja de vies de l’estació del Nord des del Bulevard Sud, la construcció d’una nova estació central subterrània, i l’habilitació del túnel passant per al trànsit d’eixida cap al nord dels trens. Sobre l’esplanada que quedarà lliure on actualment estan les vies, s’estendrà el Parc Central íntegrament, ja que fins al moment només s’ha pogut executar un 40% del projecte previst, atés que la resta de l’àrea està ocupada per les vies i els elements ferroviaris auxiliars.

No obstant això, l’aprovació de l’ampliació de l’estació suposa, de facto, una demora per al projecte definitiu, i així ho ha subratllat l’alcalde, qui ha reclamat la necessitat de “no retardar les infraestructures amb solucions transitòries que només suposen prolongar la necessitat”. L’alcalde ha demanat “celeritat” en la resolució dels tràmits administratius pendents per a la consecució del Canal d’Accés i la finalització del Parc Central, atenent als projectes “que des de fa anys València ha presentat al ministeri”.

L’alcalde ha recordat que els Pressupostos Generals de l’Estat d’enguany inclouen una partida per a la redacció del projecte constructiu del canal d’accés ferroviari, “i la seua execució –ha insistit Ribó- és imprescindible per a eliminar la bretxa de vies que divideix els barris del sud de la ciutat, i alliberar el sòl que permeta culminar el futur bulevard García Lorca i urbanitzar els solars pròxims”. Quant al túnel passant, les previsions d’inversió global arriben als 2.000 milions d’euros, però no hi ha dotació prevista per a l’actual exercici, 2021; i per als tres exercicis següents s’han programat partides de tres milions en 2022, 10 en 2023 i 60 en 2024). L’obra per a escometre el túnel passant està en fase d’estudi ambiental, i Ribó ha urgit el ministre Ábalos a executar la inversió prevista per a donar impuls al projecte general, donant prioritat al Canal d’Accés.

L’AMPLIACIÓ DEL PORT

Finalment, l’alcalde Ribó ha reiterat la necessitat d’un nou estudi d’impacte ambiental sobre el projecte d’ampliació del Port de València, i ha subratllat la seua postura contrària a donar per vàlida la Declaració d’Impacte Ambiental de 2007 “perquè el projecte d’ampliació portuària s’ha modificat d’una manera substancial”. De fet, el Ple Municipal va aprovar en la sessió del passat mes d’abril una moció per a sol·licitar a l’Autoritat Portuària “un estudi paisatgístic de la nova terminal i de la seua afecció a les platges”, i apostar per l’alternativa ferroviària.