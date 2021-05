Ribó proposa la figura de Blasco Ibáñez com a símbol aglutinador “per a sitúar a valència com a ciutat líder, plural i compromesa amb la llibertat”

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha proposat la figura de Vicente Blasco Ibáñez com a símbol aglutinador per a valencians i valencianes, cent anys després de l’homenatge que la ciutat va rendir al reconegut intel·lectual valencià. Ribó ha convidat la ciutadania i les institucions a “reflexionar fins a quin punt s’està disposat a deixar de costat les discrepàncies per a comprometre’s en un projecte comú que transcendisca a la col·lectivitat. Si en 1921 la Reial Senyera va acompanyar a Blasco Ibáñez en el seu viatge de tornada a València des de Madrid, cent anys després cal plantejar-se si Blasco pot ser per a València una bandera que ens guie cap a les metes més nobles”, ha manifestat el primer edil.

L’alcalde ha participat este matí en la presentació de les activitats que ha elaborat la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, just en complir-se un segle de l’homenatge que la ciutat va rendir a Blasco. “El que fa cent anys va celebrar la ciutat de València i hui tornem a celebrar és la meteòrica projecció mundial d’un novel·lista que va conquistar el món amb la seua ploma”, ha explicat l’alcalde, qui ha subratllat el seu “orgull, com a primer representant de la ciutat, davant el fet que la memòria de Blasco Ibáñez torne a cobrar renovada actualitat i es convertisca en estímul per a emprendre nous reptes que situen València com a ciutat líder, plural i compromesa amb eixe valor que tant va defensar el nostre escriptor: la llibertat”.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha donat a conéixer les activitats programades, acompanyada pel cap del Servici Municipal de Patrimoni Històric, Javier Martí, i el director de la Casa-Museu Blasco Ibáñez, Emilio Sales, i ha conduït la presentació de dos noves edicions municipals, realitzades ex profeso per a esta efemèride: la primera d’elles, el llibre “Blasco Ibáñez en primera persona” (Biblioteca Blasco Ibáñez, col·lecció “Documenta”), un volum que recull nou entrevistes de les moltes que va concedir Blasco durant la seua vida i viatges per nombrosos països del món. Emilio Sales, autor de la recopilació i edició, ha explicat que “Blasco va realitzar centenars d’entrevistes, tant a causa de la seua popularitat, com dels nombrosos avatars que va protagonitzar i dels països pels quals va transitar”. I al llarg de la seua biografia, ha afegit, “va articular una manera de pensar en la València dels primers anys del segle XX”.

EDICIÓ FACSÍMIL I ITINERARIS “DE BUTXACA”

La segona publicació és una edició facsímil del número especial que el diari “Pueblo” va publicar amb motiu de l’homenatge ciutadà el 21 de maig de 1921. L’exemplar, que s’obri amb una al·legoria de Dubón, inclou nombrosos articles signats per noms com a J. Estellés, Félix Azzati. Luisa Cervera o Arturo Mori, entre altres. A més, en la pàgina 3 es reprodueix la caricatura de Blasco que va realitzar Vicente Abad, i que s’ha utilitzat ara com a imatge logotip de tota la campanya cultural, tal com ha explicat el responsable del Servici Municipal de Patrimoni Històric, Javier Martí.

La regidora Glòria Tello ha explicat les activitats que s’inclouen en esta celebració, que ve precedida per dos iniciatives impulsades per l’Ajuntament: la remodelació i adaptació del discurs expositiu de la Casa-Museu, i la instal·lació del sarcòfag de Blasco (esculpit fa 88 anys per Mariano Benlliure, per a la seua cripta funerària) en el Cementeri General de València. Tal com ha afirmat Glòria Tello, “escometem amb orgull la doble tasca de perpetuar la memòria d’un valencià universal i de mantindre viva la mateixa flama i la mateixa obstinació que va demostrar este Ajuntament al maig de 1921: les valencianes i els valencians de 1921 estaven, igual que els actuals, en deute amb un valencià, Blasco, que acabaria convertint-se en el millor ambaixador de la ciutat, i que va contribuir a consolidar una inquietud pel progrés i per obrir-se al món de la modernitat, que permetria impulsar una línia de pensament fonamental en les primeres dècades de la valència del segle XX”.

Els pròxims dies 23 i 30 de maig s’han programat activitats lúdiques a la Casa-Museu, dirigides al públic familiar; i el dia 29, al jardí d’este espai museogràfic, la Societat Coral El Micalet oferirà un concert d’homenatge conjunt a Blasco Ibáñez i a Salvador Giner. A més, des del passat 11 de maig, en les xarxes socials municipals s’està realitzant la campanya ‘València per Blasco. Cent anys’. I a tot això se sumen els anomenats ‘Itineraris Blasco Ibáñez’, documents pdf interactius que es poden descarregar o seguir en web, i que permeten realitzar recorreguts virtuals o físics per nombrosos punts de la ciutat, vinculats a l’obra i a la trajectòria de Blasco trajectòria. També s’ha elaborat una sèrie de vídeos sota el lema ‘Un escriptor per al cinema’, que recullen l’adaptació cinematogràfica de diverses de les seues novel·les als Estats Units, i la seua faceta de guionista, conseqüència del seu èxit editorial a Amèrica. Finalment, les propostes commemoratives inclouen una ‘maleta didàctica’, que recorrerà els centres escolars que ho sol·liciten. I, com a colofó final, en els mesos d’estiu s’inaugurarà una mostra a la Sala d’Exposicions Municipals sobre el llegat blasquista.