«Romeo e Giulietta» triomfa en la XVI edició de ‘Cullera a Escena’

El grup de teatre Platea es fa amb els premis a millor obra, millor direcció i millor actor

La mostra de teatre homenatja l’actor i director Josep Manel Casany

«Romeo e Giulietta», del grup de teatre Platea, és l’obra més guardonada de la XVI edició de ‘Cullera a Escena’. Fins a tres vegades van haver de pujar a l’escenari de la Casa de la Cultura per rebre els premis a la millor obra, la millor direcció per a Aurora Sahuquillo i al millor actor per a Alberto Palacios.

En total s’han entregat huit premis. Dos d’ells han sigut per a «Amant a Sou», de la companyia Pànic Escènic. Concretament s’han endut el guardó del públic i Amparo Sospedra ha guanyat el de millor actriu.

L’aposta del director Sergi Bono amb «Estimada Anuchka» va fer que l’obra aconseguira els dos premis d’actors de repartiment amb Joana Estruch i Adri Sanz. El guardó a millor escenografia va ser per a «Chiquilladas» de Deshaucio Teatro.

Com a novetat, tots els premiats s’han endut enguany un guardó que representa la Torre Octogonal de Cullera dissenyat per l’escultor Jesus Martín Lorente específicament per a l’ajuntament.

Esta setzena edició del concurs de teatre de Cullera ha comptat amb la representació i participació de sis obres que han omplit de teatre el saló d’actes de la Casa de la Cultura durant els mesos d’octubre i novembre.

Més de 1.000 espectadors han passat per la Mostra de Teatre Cullera a Escena, el que ha estat qualificat d’un «èxit que la consolida», en paraules de la regidora de Cultura, Sílvia Roca.

Com a colofó final d’esta gala de cloenda els espectadors van poder disfrutar de l’obra «Imprebís». Un espectacle original i d’improvisació, que tot i portar 25 anys als escenaris, ha aconseguit sorprendre i fer riure al públic assistent.

Trenta anys sobre els escenaris

La gala de cloenda del concurs de teatre municipal també va servir per a homenatjar a l’actor i director valencià Josep Manel Casany. ‘Cullera a Escena’ ha reconegut la trajectòria teatral de Casany, que ja du més de 30 anys demostrant la seua polivalència artística als escenaris.

Nascut a Montcada (l’Horta Nord) el 1963 ha fet teatre, cine, televisió i doblatge. També ha fet incursions en la direcció teatral. Ha treballat en importants companyies valencianes com Albena Teatre o Moma Teatre, però sobretot a la Companyia de Teatre Micalet, participant en un dels èxits més sonats de la companyia com és l’espectacle musical «Ballant, ballant», i en 2015 amb Yutaka Teatro, «Glups!». Al Teatre Nacional de Catalunya ha participat en el muntatge d’«Un mes al camp», d’Ivan Turgénev, sota la direcció de Josep Maria Mestres. El 2017 va fer «El sopar dels idiotes» al Teatro Calderón.

A la televisió ha participat en diverses ficcions valencianes del Canal 9, amb papers protagonistes a sèries històriques com «Herència de sang» o «A flor de pell». També ha participat en sèries més recents com «Negocis de família» o «Maniàtics» ,o a les produccions de Conta Conta i Albena Teatre per a la TVV com «Socarrats», «Per nadal, torrons» o «Evolució». El darrer treball en què ha participat per a Canal 9 ha estat la sèrie «Unió Musical Da Capo» y la sèrie «L’Alqueria Blanca». Josep Manuel Casany també ha interpretat alguns papers a sèries de televisió d’àmbit espanyol com «Policías» (Antena 3), «El comisario» o «Hospital Central» (Telecinco).

Casany va rebre el premi de mà de l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, qui es va felicitar per l’entrada del municipi en el Circuit Teatral Valencià, consolidant així una extensa programació d’arts escèniques al llarg de tot l’any «sense necessitat d’eixir de Cullera per a gaudir de teatre professional o amateur». Mayor va assegurar que quatre anys després «hem reconstruït la programació cultural del municipi, que havia quedat reduïda a la mínima expressió. Ara, ajuntament, entitats culturals i socials hem articulat una programació de qualitat que va dirigida a tots els públics».