Rubén Paricio, de la Vall d’Uixó, guanya el Concurs de Pintura Ràpida a l’Aire Lliure d’Alberic 2021

Rubén Paricio Font, de la Vall d’Uixó, va resultar el guanyador de la cinquena edició del Concurs de Pintura Ràpida a l’Aire Lliure que es va celebrar a Alberic, amb nombrosos participants arribats de tot el territori espanyol, cas d’Ontinyent, Marines, Vilamarxant, Alzira o València. Com a segon classificat, després del veredicte del jurat, va quedar Blai Tomás Ibáñez; mentre va ser tercer Miguel Soro García. El primer premi estava dotat amb 1.000 euros, per 700 el segon i 500 el tercer. Rubén Paricio és el professor de les classes d’art i director de La Bombilla Negra. Té una àmplia experiència professional en el món del dibuix, el disseny gràfic, la pintura i la il·lustració. Va estudiar disseny gràfic a l’escola d’Arts i Oficis de Castelló després de tota una infància dibuixant, tant als seus herois com tot el que li envoltava. En la seua activitat professional ha efectuat innombrables treballs: Diverses exposicions de pintures a l’oli, il·lustracions per a la Universitat Jaume I, col·laboracions amb artistes fallers, pintures murals per a particulars, cartells, cursos i tallers per a col·legis i associacions de la província de Castelló, creació de branding, logotips i disseny web per a empreses de la zona o attrezzo per a obres teatrals. Posseeix diversos premis de concursos de pintura ràpida. Entre els més recents es troben el 1r premi de pintura ràpida de Castelló 2019 «Emmarca l’encant dels nostres pobles», el 1r premi de pintura ràpida de Benicássim «Belle Epoque» 2019 i el 1r premi de pintura ràpida de Gaibiel «Emmarca l’encant dels nostres pobles» 2020.

El millor artista local va ser Rubén Catalá Corbató. Per part seua, Félix Gómez Martínez, de 13 anys, va resultar el guanyador de la modalitat infantil; amb esments també per a Emma Rosell Vergara i Rim Hinojos Benhama. L’ajuntament havia preparat 600 euros de material pictòric per a entregar com a premi tant entre els premiats com entre la resta de participants. Al lliurament dels premis van assistir la regidora de Cultura, Virginia Bruñó; i l’alcalde, Toño Carratalá. La regidora va exposar que el certamen està completament consolidat en el calendari d’Alberic, tant per la gran acollida com per la qualitat de les obres, que, en el cas de les d’enguany, seran exposades en una mostra pública en les pròximes setmanes. Les obres premiades queden en possessió de l’ajuntament.