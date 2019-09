S.M la Reina Na Sofia, presideix el VII Congrés d’Investigació en Malalties Neurodegeneratives en València

Print This Post

El Museu Príncep Felip, de la Ciutat de les Ciències, acull des de hui la VII Congrés d’Investigació i Innovació en Malalties Neurodegeneratives presidit per la Reina Na Sofia

S.M la Reina Na Sofia, presideix el VII Congrés d’Investigació en Malalties Neurodegeneratives



Un congrés organitzat per la Fundació Reina Sofia, sensibilitzada totalment amb les persones i familiars amb aquests tipus de malalties i les Fundacions Cien i Ciberned , reunirà durant els pròxims dies a més d’un centenar d’experts internacionals, amb l’objectiu de posar en comú els últims avanços en la investigació de l’alzheimer i altres malalties neurodegeneratives com ara Parkinson, Huntington i ELA

Aquesta edició, comptara a més amb la intervenció d’entitats com ara la Federació Espanyola de Parkinson, l’Associació Corea de Huntington Espanyola i l’Associació Espanyola d’Esclerosi Amiotròfica

Pedro Duque, Ministre de Ciència, Innovació i Universitats ha acompanyat a la Reina en l’acte d’inauguració

Al comité de benvinguda han acudit diferents personalitats del món polític valencià, Toni Gaspar, President de la Diputació de València,Ximo Puig, President de la Generalitat, Joan Ribó, Sandra Gómez,Sergi Campillo, Maria Josep Català i Toni Canto entre d’altres

La mesa presidencial, l’han composta Joan Ribó, alcalde de València, que ha ressaltat l’incessant treball del nostre ajuntament per les persones, i la necessitat d’ajudar i donar visibilitat total a aquest tipus de malalties, Ana Lima, Secretaria d’Estat en Serveis Socials ha demanat que no descanse el treball en investigació, ja que ara mateixa hi ha prop de 800.000 persones que pateixen alguna malaltia neurodegenerativa però la xifra tristament puja cada dia

Pedro Duque com a Ministre de Ciència a Innovació ha confirmat que hui en dia la inversió en investigació és de prop de 10 milions d’euros a Instituts com ara el Carles III i que el projecte és el d’augmentar aquesta xifra, un sistema de sanitat tan eficient com el que té Espanya, la converteix en l’Estat més saludable d’Europa hui en dia



Ximo Puig, President de la Generalitat Valenciana, ha ressaltat la importància d’aquest congrés per tal de conscienciar a tota la societat, o que sense dubte València, no descansara en la lluita i la investigación



I la Reina Sofia, que ha tingut un afectuós record per als afectats del temporal Dana, abans de donar per inaugurat el Congrés

El Coro Les veus de la Memòria, format únicament per persones amb Alzheimer serà l’Encarregat de tancar el Congrés el dia de hui