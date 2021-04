S’amplien el nombre de places de les activitats extraescolars en Carcaixent per donar cabuda a totes les inscripcions

Connect on Linked in

Les activitats extraescolars gratuïtes començaran el 13 d’abril i finalitzaran el 23 de juny

Davant l’èxit d’inscripcions en les activitats extraescolars ofertades, des de la Regidoria d’Educació s’ha decidit ampliar el nombre de grups per tal de que cap xiquet o xiqueta es quede sense plaça. La proposta contempla una àmplia oferta d’activitats lúdiques, educatives i dinàmiques per als menuts i menudes de 3 a 12 anys que començaran el proper 13 d’abril fins el 23 de juny. L’objectiu de les activitats és compensar els efectes de la COVID-19 en les accions de suport educatiu i ajudar a conciliar la vida familiar i laboral als seus pares i mares. Este projecte educatiu es portarà a terme gràcies als 38.150 euros que l’àrea ha aconseguit com a subvenció des de la Conselleria d’Educació.

Prop de 220 alumnes participaran de les activitats ofertades van des de teatre a ioga, passant per activitats més creatives i novedoses com biodansa o tallers de reciclatge i natura. Totes elles es desenvoluparan en espais oberts per garantir les mesures de seguretat i afavorir la interacció dels xiquets i xiquetes amb el seu entorn i serà obligatori l’ús de la mascareta per a majors de 6 anys.

Laura Ruiz, regidora d’Educació, s’ha mostrat molt satisfeta per la gran acollida que ha tingut l’oferta d’activitats «l’èxit en les inscripcions ens demostra que les xiquetes i els xiquets necessitaven compartir espais d’oci diferents als de l’aula i és per això que hem decidit ampliar els grups per a que tot l’alumnat tinga cabuda i puga gaudir d’activitats que, no solament van a compensar les mancances relacionals que han tingut este any, sinó que els va a permetre desenvolupar la creativitat i aprenguen coses noves mentre es diverteixen».