Sanitat completa la vacunació en el grup de població de majors de 75 anys

Si un ciutadà de la Comunitat té més de 75 anys i no està vacunat pot contactar amb el seu centre de salut i sol·licitar la vacuna

Les persones de 60-65 anys que no van poder acudir als grans espais de vacunació rebran una nova citació

La Conselleria de sanitat Universal i Salut Pública ja ha completat al 100% la vacunació Covid-19 en el grup de població de majors de 75 anys.

Per tant, des de Sanitat es recomana que si una persona de la Comunitat té més de 75 anys i encara no ha sigut vacunat pot contactar amb el seu centre de salut i sol·licitar que li administren la vacuna.

D’altra banda, quant al grup de població de 60 a 65 anys, al qual li l’ha administrada la vacuna de *AstraZeneca en els grans espais de vacunació, la Conselleria de Sanitat citarà de nou a les persones que per qualsevol motiu no van poder acudir a la seua cita. És a dir, que en les pròximes setmanes rebran una nova citació.

D’altra banda, si un ciutadà no ha pogut acudir a la cita i es troba en el grup de població de 70 a 74 anys, rebrà per part de Sanitat una nova cita per a vacunar-se, bé per via SMS o una trucada telefònica en les pròximes dues setmanes.

Finalment, quant a la població d’edats entre 66 i 69 anys, que està pendent de vacunació, rebran en les pròximes setmanes una invitació per SMS o una trucada telefònica i seran citats per a la vacuna Covid19.

Per a aquests dos últims grups, des de Sanitat es recorda la importància de tindre actualitzats les dades de contacte SIP, un tràmit que es pot realitzar de manera senzilla en el següent enllaç: http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion/datos-c