Sanitat deriva a 1.288 pacients als hospitals privats durant la tercera ona de la pandemia

Des de Sanitat s’ha informat la privada que recupere progressivament l’activitat quirúrgica



S’ha de garantir la disponibilitat total dels llits d’hospitalització convencional en un termini de 72 hores

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha derivat a 1.288 pacients als hospitals privats de la Comunitat Valenciana perquè siguen ingressats en aquests centres durant la tercera ona de la pandèmia, i en els moments de major pressió hospitalària.

Per províncies, els hospitals públics de València han derivat a 704 pacients, a Castelló s’han derivat 68 pacients i a la província d’Alacant han sigut 516 els pacients que han sigut ingressats en algun dels centres privats.

Cal assenyalar que, durant aquesta tercera ona i en el marc de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i els centres sanitaris privats, s’ha disminuït l’activitat quirúrgica per a poder comptar amb tots els recursos sanitaris existents en la Comunitat Valenciana i atendre les necessitats assistencials dels ciutadans durant la pandèmia.

En aquests moments, en els quals està disminuint la pressió assistencial per covid-19, des de la Conselleria de Sanitat s’ha informat els hospitals privats perquè reprenguen progressivament la seua activitat, sempre respectant una sèrie de paràmetres assistencials que permeten mantindre la precaució i estar preparats en tot moment davant un possible augment de casos o increment de la pressió assistencial hospitalària.

Disponibilitat de llits d’hospitalització en 72 hores

Donada la importància de tindre tots els recursos assistencials disponibles per a atendre la població en funció de l’evolució de la pandèmia, des de Sanitat s’ha informat els centres privats de la necessitat de garantir la disponibilitat dels llits d’hospitalització convencional en un termini de 72 hores.

D’una banda, els centres sanitaris privats hauran de mantindre la disponibilitat dels llits UCI per si anaren necessàries, ja que està establit un sistema de districte únic per al trasllat dels pacients que coordina el Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU). Es realitza el trasllat principalment de pacients no COVID i l’assignació és per proximitat geogràfica.

A més, es recorda que han de mantindre dos circuits diferenciats de pacients COVID i no COVID, i no s’han de permetre visites en pacients hospitalitzats, excepte si són pacients dependents o menors.

Finalment, als hospitals del sistema sanitari públic s’ha començat a recuperar espais que s’havien destinat a l’atenció de pacients, i s’estan reprenent processos quirúrgics amb la finalitat de tornar com més prompte millor a la normalitat assistencial.